Que Ariadne "La Nica" dió base por bola a una advertencia de inconstitucionalidad y por ello la casación contra 5 condenados por el mamotreto de New Business queda en stand by.

Que ahora ese caso contra 5 personas, incluyendo a El Loco, dependen primero que se resuelva la advertencia de inconstitucionalidad y si no es favorable, entonces de la casación.

Que la advertencia de inconstitucionalidad debe ser decidida por el pleno de la Tremenda Corte, para que entonces la Sala Penal pueda decidir sobre la casación contra la condena en el mamotreto de New Business.

Que un chusco exclamó que es una lástima que la advertencia no tenga que ver sobre la aberración de la condena en New Business por blanqueo de capitales pero sin delito precedente, pues en 2 instancias se decidió sobreseimiento definitivo por no existir delito en lo de la ciudad hospitalaria.

Que para frenar a Raúl, el independiente y así promover a VAMOS, le están metiendo cizaña a un traslado que se discutió, firmó y aprobó en abril de 2020 en la Comisión de Presupuesto de la Cueva de la 5 de mayo.

Que los padrinos de VAMOS no dicen que ese traslado de partida ocurrió recién iniciada la pandemia del Covid 19 y lo que se propuso fue propiciar el teletrabajo en la Cueva de la 5 de mayo por el ausentismo que se vivió en ese momento. Se trasladó dinero de una partida ya presupuestada a otra partida que no tenía suficiente biyuyo, pues nadie previó lo del coronavirus al aprobarse el presupuesto del 2020.

Que Gallup Panamá advierte que 9 de cada 10 panameños califican mal al GobierNito. ¡Con esos números es imposible ganar en mayo!

Qye Magda Maxwell dejó RRPP de "La Sombra" Caraballo para coordinar prensa de "Orejita" Roux.

Que salió en gaceta el nombramiento de Ana Raquel Santamaría Castrellón como fiscal.

Que "Charlie" Brown deja el Cieps y va para otro organismo. ¿Más billete?

Que la esposa del asesinado "Pelé" Caballero lo reemplazará como candidato a representante de corregimiento.

Que Paolo Espino fue seleccionado lanzador del año, en República Dominicana.

Que la cadena de los Rey, abrió una sucursal en Boquete.

Que ante el golpe por Minera Panamá, la First Quantum Minerals reducirá el gasto de capital, suspenderá dividendos y venderá minas más pequeñas para ampliar sus líneas de crédito bancario.

Que el Cmte. Pino le restregó a dos ex ministros de seguridad de "Tortugón" que en sus 35 años como uniformado y ahora como ministro sólo conoce de trabajo, honestidad y transparencia y que él si recorre los cuarteles y Darién y no como aquellos que no salían de su oficina refrigerada.

Que el actor Dennis Quaid dijo en el programa Tucker Carlson sobre una inevitable gran tormenta solar que puede freír todo lo que hay sobre el suelo.

Que "El Pato" Donald barrió en Iowa en la primera votación para la nominación presidencial republicana. ¡Vienen los patriotas!

Que en Suramérica cuando quiere apostillar un documento para el extranjero, el trámite es en línea y electrónico, aquí debes sacar cita, esperar que asignen día, y luego ir físicamente a esperar hasta que te atiendan en Cancillería.

