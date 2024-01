Que si los coreanos están pidiendo $747 millones por el 10% de sus acciones de Minera Panamá, es probable que el monto total que reclamen los otros sea de $7,470 millones.

Que los ñameñistas, parecen estar aliados con los PRDs, ya que que si inhabilitan a RM, uno de los abogados del "Jockey" Blandón presentará un recurso ante los "Tres Chiflados Electorales" para que bajen al vice Mulino y pongan a "Pepe" Campos como candidato. ¿Será que los están chantajeando con el video del cooler de Spiegel?

Que en el borrador filtrado de la casación de New Business, son tan descarados que en la parte motiva colocan puntos suspensivos. ¡Es decir ya tenían una proforma elaborada previamente!

Que ayer en la peña del Manolo de Obarrio, el "Cejudo" Sittón tiró dos granadas: ¡todavía están excavando en el hueco que abrió la minera en Donoso y no han llegado a la profundidad donde se encuentra "Orejita" Roux! ¡Cuando Riera, Pereira, Toty y Kike escucharon eso, se levantaron deprimidos de la mesa y salieron con rumbo desconocido!

Que un viejo político se pregunta si "Leche Condensada", "La Sombra" Caraballo, Baloisa, Mata, Hoo, Eyda Amarilis, la generala Mela, Ariadne y Maribel, van cargar por toda su vida y más allá, el señalamiento de haber cerrado tres medios de comunicación.

Que ayer en la inauguración de la nueva sede de la Personería Municipal de Portobelo estaban "La Sombra" Caraballo y el Tremendo Juez C3.

Que el Tremendo Juez C3 en un salvamento de voto, explicó que nunca hubo la cacareada morosidad de los alucinados del diario de la 12 de octubre y de MOVIN.

Que un abogado de saco suda'o repite que hasta que no esté ejecutoriada y en firme el fallo sobre la advertencia de inconstitucionalidad, no puede existir admisión o inadmisión de la casación sobre el mamotreto de New Business. ¿Lo entienden o se lo explicamos con muñequitos?

Que la separación de los Poderes del Estado y la independencia judicial están bajo sospecha, luego de lo que se teme que ocurrió el fin de semana pasado con los equipos informáticos de la Tremenda Corte y la presencia de personal del Consejo de Seguridad. ¿Será que "La Muerte" es el Décimo Magistrado?

Que Jaimito Alemán andaba ondeando una bandera ñameñista por el Polo Sur. ¡Anda practicando para cuando queden congelados el 5 de mayo!

Que Gaby "El del Zaratí" gritó anoche que apenas está aceitando a la maquinaria del PRD y le advirtió a sus adversarios que no va con todo, porque no les tiene miedo. ¡Bueno, que cumpla su discurso y deje correr a "El Loco!

Que al Registro Público le aprobaron $1.3 millones para pagar bonos al funcionariado.

Que el guardacostas Hamilton (WMSL 753) se convirtió en el primer buque del gobierno de EEUU en atracar en la terminal de cruceros de Amador.

Que los pupilos de Paz Rodríguez: los San Francisco 49rs estarán disputando el Super Bowl en Las Vegas, Nevada. Ya tienen la suite lista en el Strip.

Que un jodedor sostiene que los compradores de un icónico hotel en Boquete deben cientos de millones de dólares a la banca Estatal y Privada en malogrados proyectos. ¡Pobre Carlitos!

Que el fondo americano de la Roca Negra está sacando al de la huerta por las irregularidades en su concesión de Máquinas Tipo A en Panamá. ¡Los próximos son "W" y "M"!

Que una familia apuñalada acaba de renegociar con un banco estatal un préstamo de 80 melones para un hotel en el corregimiento de San Francisco con vencimiento en el 2060.

Que el "Chato" le tiró la línea a los Germánicos: Jaime con Gaby, Alvaro "Ñata Fina" con "El Gavilán Orejón" Roux, "Pancho" con Martín, "Diente Cool" con RM-Mulino; Roberto con "El Timbalero" Lombana; Lucas con Melitón y Fernando "Cara de Crimen" con "Morticia. ¡Xuxa, así nadie pierde!

Que le piden a "Lao Salao" que hable claro, porque un fotógrafo metió hace seis meses los papeles para su pensión y lo tienen como bola de ping pong. ¿Hay plata o no hay plata?

Que las declaraciones del Cmte. Pino luego de decir que atrapará a las mosquitas muertas que ayuden a los narcos, tiene a más de cuatro buscando lomotil en las farmacias.

Que ordenaron liquidar al gigante inmobiliario chino Evergrande tras no poder llegar a un acuerdo con los acreedores.

Que Gustavo Guerrero convenció ayer a un man que amenazaba con lanzarse al vacío desde los edificios de Plaza Edison. ¡Se ganó un escalón al cielo!

Que "Ñata Fina" Alemán fue visto por Medellín. ¡Cuida'o con el "Aliento del Diablo"!

