Que ayer cuando "El Loco" denunciaba en el Pacto de Estado por la Justicia que "Leche Condensada" y Gaby "No vas" lo querían matar, de una vez hubo una interferencia en el sistema de sonido de la Procuraduría de la Administración. ¿Será que "Rigoleto" o Abood Polo dieron la orden?

Que "El Loco" interpondrá hoy una denuncia en la "Cueva de la 5 de Mayo" contra "Leche Condensada" y Gaby "No Vas".

Que "Pisco" Márquez andaba ayer perdido en una entrevista que le hizo Lucy en sus "30 Minutos" y en la que también intervino el "Hípico" Sittón. Sacó a relucir el caso Remón y por poco aduce que "Lalo" Valdés está cheveto.

Que Aida Torrijos, la tía del "Muñeco" Martín, es diplomática de carrera acreditada desde los 80. Además eso de atacar a Daniella, es un golpe bajo.

Que con casi $50 millones para campaña electoral, los medios que no logran nada de ese paquete publicitario, es mejor que se entierren y se vayan al inframundo.

Que los dueños de medios debieron haber hecho gestiones para que en el Código Electoral, se incluyera que el 90% de la pauta política fuera en los medios nacionales ¡Se la pasan en cócteles y no abordan los temas de importancia para la industria!

Que habrá al menos media docena de infelices con que "La Sombra" Caraballo sea Procurador titular, entre esas, "La Chilindrina" Gómez, "Pepino" Bonissi, "La Espía" Isolda y "El Salsero" Ulloa. Pasó por el tamiz de la Comisión de Credenciales y del pleno de la Cueva de la 5 de mayo para ser Procurador suplente y ahora para Procurador titular.

Que n los registros quedará que han sido Procurador General de la Nación dos colonenses que antes fueron Fiscales en el interior, antidrogas y anti delincuencia organizada y egresados de la Universidad de Panamá. Las 2 diferencias entre esos colonenses, aparte de la edad, es que uno es de La Salle de Colón y otro es del Abel Bravo.

Que para los que están apurados en la inhabilitación de "El Loco", deben disimular que respetan el debido proceso, pues acaba de desfijarse el edicto de la advertencia de inconstitucionalidad y recién se ha fijado el edicto de la no admisión de la casación de las 5 condenas.

Que un abogado de saco suda'o dice que la Juez Baloísa no puede comunicar nada acerca de "El Loco", pues esa sentencia mixta, como resolución judicial, no está en firme ni está ejecutoriada..."

Que ese mismo chusco dice que la sentencia mixta de Baloísa no está en firme ni ejecutoriada, pues hace falta la decisión de segunda instancia sobre los 8 absueltos.

Que debido al extraño trámite de la sentencia mixta de la Juez Baloisa, la misma no está en firme ni ejecutoriada, pues lo único que ha transitado por apelación y casación han sido las 5 condenas, haciendo falta la apelación y posible casación de las 8 absoluciones.

Que en el mamotreto de New Business no se puede aplicar ruptura procesal pues no hay imputados ausentes, nadie fue emplazado por edicto y no se declaró a alguien como reo rebelde: ¡Hay una sentencia mixta y la misma no está en firme ni ejecutoriada!*

Que Ameth, "El Portugués", se perdió en David y le preguntó a una brasileña dónde era el acto del "Orejón" y el "Jockey" Blandón, pero no entendió la explicación, porque lo jodido es que él no "falar" portugués.

Que el Senan y Senafront participaron de la operación de búsqueda y rescate de las unidades del ejército colombiano que se accidentaron ayer cerca del puesto binacional ubicado en La Olla, Darién.

Que Joe "El Olvidadizo" dijo a una multitud en Las Vegas que se reunió recientemente con Francois Mitterrand, el presidente francés que lleva casi 30 años muerto. ¡Ayúdalo Mari Carmen!

Que el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes votó ayer para que el pleno de la Cámara vote probablemente hoy sobre un impeachment contra Alejandro "Mazorkas". ¡Sálvalo Mari Carmen!

