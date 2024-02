Que las agencias de EEUU destacadas en Panamá, tienen un problema para redactar sus informes que envían a Washington, porque no saben cómo explicar la situación de Martinelli, que mientras más lo atacan y más lo descalifican, se incrementa su popularidad. ¡Para muestra lo que sucedió en los carnavales!

Que un jodedor pregunta si a Hugo lo castigaron el lunes para velar desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. el asilo del "Loco". ¡Eso fue maldad!

Que ya el caso de "RM" pasó de los estadios nacionales al internacional y ya varios organismos ven con extrañeza cómo es que el candidato ampliamente favorito, debe buscar asilo político.

Que "Chico Perico" alega que a Leonel Rodríguez, el clon de Gaby, le tocó el papel de ser "suplente en la fila de fusilados", por aquello de reemplazar al candidato como abanderado del lunes de carnaval. ¡Perverso 2.0!

Que lo cierto es que casi todos los candidatos se escondieron para los carnavales por miedo a exponerse ante la multitud. ¿Será que se metieron a aleluyas?

Que en la vereda tropical y en las redes antisociales se comenta que la alertas se dispararon por los lados de las "Tres Letras" por un fallo de Baloisa sobre la avioneta con logo de UNICEF y matrícula gringa.

Que deja mucho que decir que el principal sindicato del país tenga que ir a Suiza para tratar de colocar sus fondos, porque los bancos en Panamá -sin existir un proceso- no se los aceptan. ¡Un abuso por donde lo miren!

Que "Pan con Pan" alega que sin Willie Colón "Siembra" no hubiese provocado la atención e impacto que tuvo, pero por allí mismo alega que no insulta a nadie, ni se queja acusando a gente cuando las cosas no salen de acuerdo a mis deseos, ni me amarga el éxito ajeno. ¡Te quiero y te aporreo!

Que en "La Porqueriza" se formó una balacera con tres heridos, incluido un tongo, en una parranda de carnaval en la que participaban cerca de 400 pachangueros.

Que los tongos han corrido los puestos de control a casi la entrada de la embajada de Nicaragua. ¿Será que quieren asilarse con "El Loco"?

Que las honras fúnebres de Jerry Salazar serán el viernes a las 10:00 a.m. en la Iglesia del Carmen.

Que Toto Alvarez sostiene que si se vuelve unir al "Orejón" y al "Jockey" Blandón le tirarían un gargajo en la calle. ¡Xuxa!

Que el Tío Bobby salió a cuestionar lo del asilo de RM y le llovieron las preguntas si ya pagó el millón de dólares que debe hace casi 10 años a la DGI.

Que ahora que la Cámara aprobó el juicio político contra Alejandro "Mazorkas", de seguro que la "Prima de Charlie Aponte" nos puede ilustrar sobre ese proceso, que por cierto guarda relación con los migrantes que entran por Panamá y avanzan hacia EEUU.

