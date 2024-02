Que muchos usuarios se están quejando del servicio de Tigo. ¿Será por la reciente botadera que han desmejorado?

Que la piden a la "Generala" Mela cómo explican que haya expedido una decisión de la Casación de "El Loco" el 1 de febrero 2024 cuando en edicto de una advertencia de inconstitucional de ese proceso, se desfijó el día 6 de febrero.

Que "Cheito" Castillo exclamó que después de escuchar a Martín anunciando que va a resolver todo, pensó que estaba escuchando al Mesías. ¡Ey, con los Santos no se juega!

Que si el padrón electoral es de 3 millones 4,083 electores y en promedio vota el 75% y si "Gaby No Vas" marca apenas 4%, eso representaría algo más de 90 mil votos. ¡Váyase por la orillita!

Que ayer "La Sombra" de Caraballo estaba rodeado de medio Gabinete en el Salón Amarilllo y un jodedor exclamó: ¿se atreverá a investigarlos cuando termine el Gobier-Nito".

Que hay candidatos demasiados refrigerados y de redes sociales. ¡El que quiere camarón, debe mojarse el culantro! ¡Los votos están en las calles y con la gente!

Que el "Cejas" Sittón tildó de jumento y burrito jurídico al "Paisa" Guido por sugerir que el Tribunal Electoral, puede notificar a alguien hasta por Twitter. Para Pedrito es sorprendente que un exDefensor Adjunto del Pueblo, haga gala de tanta ignorancia jurídica en un canal de televisión. ¡Joo, hasta a mi me dolió eso!

Que "Papademente" sostiene que el que quiere ganar una campaña no debe tener miedo a tratar algo diferente, siempre y cuando NO sea una estupidez. No tengan miedo de salir del molde y deja de hacer lo mismo de siempre. Bota el librito y hagan algo original. Dice que no he visto nada WAO todavía. ¡Bueno, eso es verdad!

Que "El Mr. T." Lucho Gómez circuló ayer una carta tildando de fariseos a la dirigencia del PRD. Se visten de ovejas para repartirse el botín. ¡Ay xuxa. ¡Yo por menos de eso, estaría tirando la mano!

Que "El Toro" cuestionó a los miembros del PRD que abandonan el colectivo a pocos meses de las elecciones. Huyendo no se consigue el triunfo, les dijo a Pachi, Chayo, Martín y Lucho.

Que Luis Carlos Stoute tildó de mentiroso al "Aceite" De Oliva, exjefe de la AIG y reveló que el meollo del escándalo son $3 millones para un contrato de administración del Vale Digital.

Que a un diputado "non grato" en el territorio de Nele Kantule quería confabular a las autoridades tradicionales con pollo. Le dijeron: ¡no vas!

Que un consorcio español-panameño se niega a pagarle al Municipio de Portobelo el 2% por el valor de una obra de $85 millones. ¡Le van a parar el proyecto!

Que parece que sí es cierto que a Lugi, exsecretario operativo de la Presidencia y cercano al "No Vas", lo rebotaron de USA con todo y pasaporte diplomático. Una transferencia de dinero procedente de Dubai que trianguló por un banco gringo, disparó las alertas. ¡Y vienen más a partir del 1-7-24!

Que de las campañas políticas andan pidiendo apoyo de publicaciones a los medios nacionales, pero el grueso de la publicidad la pautan en Google, YouTube y otras transnacionales. ¡Bueno, que vayan a pedirle apoyo a esos!

Que James Aparicio viajó ayer a Nueva Delhi, repitiendo un recorrido que hizo hace 40 años cuando era un pollito del periodismo. ¡Cuando yo sea grande quiero ser como él!

Que "Pancho" Alemán llega hoy a los "Sin Cuenta".

Que Gaby "No Vas" andaba ayer por su tierra y estuvo en Río Hato, Antón y La Pintada.

Que el exsecretario general de la FEP, Dídimo Escobar reiteró que "Orejas" Roux tiene su ciudadanía suspendida, no puede ser candidato y ni siquiera ejercer el voto.

Que "Yeyito" Barría, el que ni siquiera pudo salvar el "Justo y Bueno", se pasó ayer hablando huevadas en Telemetro. ¡Ponte a trabajar!

Que muy simples las cuñas presidenciales que se observan hasta ahora. ¡No hay mayor creatividad!

Que "Wei A Secas" prepara una recepción para despedirse pronto de Panamá.

Que en su última encuesta, Gallup Panamá, indica que la seguridad está entre el 4 y 8 %. El muestreo revela que lo que más le preocupa al panameño es el costo de la vida, el desempleo y la salud.

Que un jodedor exclamó que cuida'o que en Panamá ocurre lo mismo que le pasa a la fiscal Fani Willism, que lleva el caso del "Pato" Donald y se le destapó un escándalo por su admitido romance con Nathan Wade, a quien ella nombró como fiscal principal en el caso penal contra Trump.

