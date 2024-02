Que Pedrito el de "Entre Cejas y Cejas" tiene loco al "Paisa" Guido que se para a la 1:30 de la madrugada a responderle los tuits que le dispara Sittón. ¿Lo tendrá con insomnio?

Que hay algunos comunicadores y relacionistas buscándole la lengua a Miguel Antonio. ¡Después no pidan cacao!

Que la propia Mireya reconoció ayer que muchos panameños, sobre todo del sector popular, están con "El Loco".

Que Silvio "War" alega que el rico tiene la panza llena, el pobre tiene el vientre vacío y los chiquillos llorando. Para rematar sostiene: ¡Jamás! sin la protesta popular se habría declarado inconstitucional el contrato minero.

Que en Chiriquí se comenta que Baloisa será premiada como magistrada en el Valle de la Luna.

Que Marta de Martinelli alega que hagan lo que hagan, vengan como quieran, pero el 5 de Mayo: Martinelli o Mulino serán Presidente.

Y hablando de Mulino, ya muchos destacan su parecido con Don Francisco, el de Sábado Gigante.

Que la encuesta de The Economist y YouGov revela que "El Pato" Donald le gana 45% vs 34% a Joe "El Olvidadizo".

Que desde las entrañas de la Fuerza Pública alegan que un oficial conocido como "Chiriquí" desde los tiempos que estudió en Caracas con Chavez "Candanga", es el verdadero poder tras el poder.

Que el tema de la migración ilegal con Costa Rica, vuelve a ser noticia mañana. Lo cierto es que casi 400 mil ya cruzaron hacia tierras ticas. Si a nosotros nos cuestan 70 millones, a los vecinos, será mucho menos.

Que a la Angelical que jefaturó la ANTAI, se le ocurrió sacar la cabeza, y sin piedad le entraron a sombrerazos. Mínimo le preguntaron ¿por qué cuando estuvo en el potro, no corrigió todo lo que critica?

Que si "Stalin" Mulino ha sido el último en entrar en escena, ¿por qué algunos temen que participe en el primer debate presidencial? Frulo, miedo, o culillo. Algunos se quejan en público, y otros en privado.

Que la eterna polémica entre Willy Colón y Rubén Blades, ya como que kabrea. Al final de sus vidas, estos dos genios de la música tropical, tienen que enterrar las hachas y pasar la página.

Que a partir de hoy, el IFARHU reanuda el pago de las becas, que siempre debió ser normal. Ojalá no se les ocurra inventar algún cuento para retrasar nuevamente la entrega de cheques. Hay mucha molestia.

Que esta semana se darán pasos en firme, para exigir ajustes en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales. No puede tolerarse que el instrumento sirva para ocultar el manejo de fondos de todos.

Que en el gran escándalo de la AIG, ya cayó una de las denunciadas por Stoute. En los próximos días, a medida que se profundice la investigación, otros “peces gordos” serán aprehendidos.

Que el 23, esta semana nos visitará la ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Yoko Kamikawa. Viene con una agenda apretada, que incluye reunión de trabajo con el “AnciaNITO” y la Canciller Tiny Winey.

Que hay quienes alegan que "Orejita" y "El Muñeco" no se sentían preparados para el debate de este miércoles, y se aprovecharon del enredo surgido con la asistencia de Mulino para amenazar con no asistir al evento y ganar tiempo. Como decía Miguel de Unamuno: “Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta”.

Que en Panamá THOR demostró que puedes ser el más famoso del planeta, y no dejar de ser humilde. Acá disfrutó cada foto que le pidieron, y agradeció sin ambages, el cariño especial recibido por montones.

Que en pie de guerra están desde ayer miles de azuerenses porque llevan semanas sin el preciado líquido. Ojalá Ducreaux y su Combo entiendan la gravedad de la situación, y actúen a tiempo. Esto puede estallar.

Que preguntan qué tienen que ver los mexicanos "Cinco M Dos" con un medio digital panameño. ¿Será que a su candidato le ofrecen y engañan con la misma granja de bots que a Peña Nieto?

Que a Rubén Blades, del soplamocos que le propinó Sídney Sittón, lo que más le dolió no fueron los ataques a su formación en Harvard. Lo tiene triste que se metiera con sus mundialmente famosas maracas.

Que Leonel Solís Benavides, celebró hace poco en el Club Deportivo Unión Española el entrar en una nueva década.

