Que hay un representante que no va a reelección, pero que un día camina con el "Nini" Torrijos; otro día lo hace con el "Flaco" Leandro, luego con "Pancho, lo Dice". ¿Por fin dónde y con quién estará su lealtad? ¡Ni Judas se atrevió a tanto!

Que anoche se fue la luz en plena inauguración de la Feria de David. ¡El popular Luis René "Guandú" Abrego quedó bailando el ritmo del merengue: A lo Oscuro metí la mano...metí los pies!

Que 150 médicos panameños se quedarán sin la posibilidad de realizar su periodo de internado ante la escasez de plazas disponibles y de falta de presupuesto.

Que ayer fue recibida por el ministro encargado de Trabajo, Fernado Castillero una comisión de alto nivel de la Internacional de la Construcción y la Madera ICM encabezada por su secretario general global, Ambet Yesón e integrada por los dirigentes de esa internacional obrera: Nilton Freitas, Ernesto Marval y Carolina Dante, donde se cuestionó el cierre de las cuentas bancarias al Suntracs, el incendio a la sede sindical de Panamá Oeste. Se exigió respeto a la Libertad sindical y el cese de la persecución a la dirigencia sindical.

Que el grupo de tongos que armaron las maldades en tiempos de "Tortugón" andan paniqueados ante la inminente llegada de "Stalin" Mulino al Palacio de las Garzas. ¡Bien decía ese gran filósofo criollo "Fulele" Calvo: los carniceros de ayer y de anteayer, serán las reses del mañana!

Que entre abogados comentan que hay una defensora pública en el SPA de Panamá Oeste que le llaman " La temeraria" desde que era juez, porque se la pasa indisponiendo a sus colegas.

Que todos creían que Harry, el que acusa sin antes imputar, el que actúa sin competencia y el que apela segundas decisiones de no responsabilidad, era un fenómeno aislado que no se volvería a repetir en los Tribunales y Juzgados, pero no es así.

Y eso se comenta, porque aunque es harto conocido que "Morticia" Rodríguez renunció a ser diputada de la Cueva de la 5 de mayo, con la insistencia de realizar audiencia de imputación, se aplica aquello que no hay sorpresas sino sorprendidos. ¡Harry sal de esos cuerpos en la Corte!

Que tienen al suplente de "Morticia" cruzando el Chagres en panga sin remos: no puede cobrar como funcionario y no le dan chance en la curul. ¡Dejen comer al man!

Que no se conoce la opinión de "La Sombra" Caraballo sobre la demanda de inconstitucionalidad de la candidatura de "Stalin" Mulino, pero si lo que opinan Miguel Antonio, Silvio "War", Roberto Ruiz Díaz, "Pelón" Cedeño, Eloy, "Diente Cool" Alemán y la Presidenta del Colegio Nacional de Abogados.

Que el Tremendo Juez, CERPADEM Arrocha, ponente en la demanda contra "Stalin" Mulino está de misión oficial fuera del país y se reintegra a sus labores el próximo lunes 18.

Que hay quienes apuestan que la mayoría de los candidatos presidenciales y no solo "Gaby No Vas" no se saben las tablas del 6, 7, 8 y 9 y menos las estrofas del Himno Nacional.

Que le están recomendando a "Morticia" que para el próximo debate tome jengibre con miel de abeja.

Que los tongos andan contentos, porque les llegaron 5 mil pistolas 9 milímetros Smith and Wesson. ¿Esa no era la que utilizaba Pedro Navaja?*

Que RPC Canal 4 cumplió ayer 64 años. ¡Barreiro debe organizar una especie de Museo Virtual de las voces que han pasado por esa televisora!*

Que alguien pregunta si ese Canal seco que anunció el gabinete de "Leche Condensada" no fue inaugurado el domingo 28 de enero de 1855 con el Ferrocarril de Panamá.

Que un chusco pregunta si después de los elogios que el "Harinero" Lombana le lanzó a Juan "Cantina", por fin éste anunciará ¡Vamos con Ricardo!

Que en el simulacro de votación que hizo el Profesor "Cabrón", el candidato "Stalin" Mulino dobla en votos a su más cercano rival.

