Que el próximo gobierno ya contempla investigar el programa “Panamá Solidario” donde, entre otras cosas, se enviaba 1/3 de la capacidad de carga en las mulas que transportaban la comida al interior. Por ejemplo si en un contenedor de 40’ caben 55 mil libras, le metían solo 18 mil, y así salían más viajes y más ganancia$ para. ¡Hay cocotudos en este peculado! ¡METO!

Que aseguran que los comisionados "Cabezón", "Vallas" y "El Cojo" de la UAF, andan pinchando a los rivales de campaña.

Que "Kojac" es el jefe del mayor Mejia, encargados de las finanzas de la campaña del "Nini". ¿Y el vice y exembajador cuál es su papel en el juego de pasar agachado?

Que en esta última semana de marzo y entrada la Semana Mayor algunos no disimulan el deseo de crucificar a candidatos a la Presidencia de la República.

Que a "La Sombra" Caraballo le queda de hoy al miércoles entregar su opinión sobre la demanda de inconstitucionalidad contra "Stalin" Mulino.

Que el Tremendo Juez, "Cerpadem" Arrocha, tendrá que determinar si acumula la otra demanda de inconstitucionalidad contra "Stalin" Mulino que tiene como Ponente a "Chen Chen" Stanziola, la misma que es la Fiscal contra la candidata presidencial "Morticia" Rodríguez y que insiste en imputar a pesar que no es aforada.

Que si esa otra demanda de inconstitucionalidad contra Mulino es admitida, Rigoleto deberá emitir opinión, luego acumular, publicar los edictos de la acumulación, después los otros edictos, otorgar los 10 días hábiles para recopilar las opiniones y entonces elaborar el proyecto de decisión para lectura simultánea de todos los Tremendos Jueces.

Que si la Tremenda Juez "Chen Chen" Stanziola decide no admitir la demanda, eso deberá recorrer por todo el Pleno de la Tremenda Corte y sería un espaldarazo para Mulino, y un amargo trago para el Diario de la 12 de octubre y MOVIN.

Que está emergiendo desde Brasil lo que muchos deseaban en Panamá que permanezca sumergido y son las irregularidades en la instrucción del sumario denominado Odebrecht, manipulado y contaminado por "El Tortugón" y "La Espía" Isolda.

Que el Juez Dias Toffoli, del Tribunal Supremo de Justicia del Brasil, ha hecho extensivo a "El Loco" una decisión anterior a favor del ex Presidente peruano Ollanta Humala, declarando que no tienen validez probatoria varias diligencias originadas en el Brasil sobre Odebrecht, pero que en Panamá fueron pieza clave.

Que en el adefesio de la instrucción del sumario de Odebrecht, manipulado y contaminado por "El Tortugón" y "La Espía" Isolda, hay 2 panameños indagados, con medidas cautelares personales y encausados criminalmente, que fueron los primeros en Panamá a los que la decisión del Juez Supremo Dias Toffoli, se le ha hecho extensiva.

Que como esas irregularidades fueron diligencias que se practicaron en Brasil y un Juez Supremo brasileño así lo ha declarado, no nos sorprenderemos si aquí en Panamá se solicita formalmente la nulidad del Acuerdo de Colaboración y de Pena que hicieron "El Tortugón" y "La Espía" Isolda.

Que si eso está ocurriendo en el adefesio de Odebrecht contaminado y manipulado por "El Tortugón" y "La Espía" Isolda, no es difícil de creer que esa manipulación y contaminación ocurrió en Blue Apple y en New Business.

Que el Ministro “Tajada” no ha arreglado aun la relación con COPA, y el correo continúa paralizado. Aunque usted no lo crea, no hay servicio de envíos aéreos, y en la Corte los demandaron por $1 millón.

Que la mejor noticia de lo que va de Marzo, es que ya está lloviendo por los predios canaleros. Si Dios nos sigue bendiciendo, es muy posible que temprano en Abril, la actividad en el Canal vaya normalizándose.

Que siguen alborotando a los Cooperativistas del país. Como si nos hiciera falta más zozobra, ahora dos irresponsables, los ponen inquietos con eventuales cambios en leyes que las regulan. ¿Y el hijo del Ñato?

Que en la cabalgata de San José en David, el “Compa Piñata” parecía más candidato presidencial que el mismísimo “Nini que pasea”. Saludaba, cargaba niños, besaba viejitas y abrazaba a todo la que se dejaba.

Que al Profe. Escobar le prometieron unos suculentos productos de Quesos Chela, y hasta ahora no ha recibido ni “quesos de viento o de humo”. Mejor sería que le cumplan al hombre, promesa es promesa!

Que el MEDUCA intentó aclarar todo lo relacionado con las pólizas que protegen a familiares de educadores fallecidos. Lo cierto es que las aseguradoras, no cancelan, porque la gente de Maruja no paga.

Que a tres meses de dejar el Poder, algunos acelerados están recomendándole al AnciaNITO una renovación del Gabinete. ¿Para qué, y cuál es el profesional de valor, que aceptará una chamba tan breve?

Que al mejor cazador se le va la liebre. Las embajadas de Estados Unidos e Inglaterra, desde el primer día de marzo alertaron a Putin sobre un atentado terrorista en Moscú.

Que visitantes asiduos por Amador, alertan sobre el posible hundimiento de algunos tramos en el Causeway. Hay vídeos sobre el particular, y preocupación en las redes sociales, como para investigar.

