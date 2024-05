Que el que dude que el Gabinete de "Stalin" Mulino es de unidad nacional, solo debe leer la lista. Hay PRDs Panameñistas, RM, Alianza, Independientes, Movines y solo faltan "Mocachinos" y de los que "Se Van".

Que la Corte Suprema de Brasil anuló los procesos contra Marcelo Odebrecht en el ámbito de la operación "Lava Jato". ¡Bien lo decía "Nanchy": ¡se va a caer, se va a caer!

Que "Felipón" Argote alea que no es ético que el Canal de Panamá le pague al alcalde Galván "Motta" más de un millón de dólares sin que trabaje para la ACP. Dice que no sabe si es legal, pero moral no es.

Que anoche un helicóptero hizo maniobras de práctica para futuras evacuaciones de pacientes o situaciones de emergencias en The Panama Clinic. ¡Sin duda hay que estar preparados!

Que la Tía Mela anda ahora por Madrid, en una Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, en la Real Academia Española (RAE). ¿Y eso qué tiene que ver con la justicia?

Que ahora resulta que los diputados electos de los partidos políticos tienen prohibido conversar entre ellos y tal cual los de libre postulación, sólo deben esperar la línea del diario de la 12 de octubre y de su abogado que nunca ha litigado. ¡Estos viven en su mundo imaginario y en su burbuja!

Que uno que se cree todavía funcionario de instrucción departe con un actual alto servidor del Ejecutivo, creyendo que lo impulsará a ser Procurador. ¡Todo se sabe con o sin furia!

Que un jodedor alega ue se enteró que Harry, "El que acusa sin imputar", ha dicho que lo pensarpua si le ofrecen ser Procurador General de la Nación o Director de la Policía Nacional. ¡Jajaja!

Que es probable que en la primera semana de la transición se solicite un informe de los viajes al extranjero de los Ministros, Viceministros, Diputados principales y suplentes, y los Tremendos Jueces, incluyendo el del suceso de donde manda Capitán no manda Presidente.

Que con ese informe seguro que se apreciarán los funcionarios designados o electos, que viajaron con más frecuencia en el quinquenio 2019 a 2024. ¿Turismo oficial?

Que andan recordando que el Procurador "Rigoleto" recomendó que los funcionarios electos con dos cargos, debían optar por el salario como servidor por elección popular. ¡Por favor que alguien le mande esa opinión al alcalde Galván "Motta" y sus $18 mil razones de la ACP!

Que "El Pelón" Cedeño también se opone a esa ley del mejor salario que beneficia a Galván, que cobra un sueldo jugoso sin ejecutar las funciones correspondientes. ¿Y dónde quedó la vocación de servicio?

Que "Stalin" Mulino lo están definiendo ahora como un populista de la ley y el orden.

Que un Alejandro le dijo a su tocayo que no le ponga cuidado a lo de la foto que no aparece en el Gil Ponce, pues la historia no se borra, ni se quita de una pared.

Que "El Pato" Donald tiene una ventaja de 13% sobre "Ol-Biden" en el mercado de apuestas.

Y hablando del "Pato" Donald ayer se supo que la administración de Joe "El Olvidadizo" autorizó el uso de fuerza letal durante la redada del FBI en su propiedad Mar-a-Lago, en agosto de 2022. ¡Querían pelar al pato!

Que en Panamá hay quienes no relacionan quién era Ministro de Seguridad y por coincidencia quiénes eran irector de la Policía Nacional, Jefe de SENAFRONT, Fiscal de Drogas y Procurador. ¡El que tenga oídos que oiga, porque habrán sorpresas y sorprendidos!

Que "Morticia" sigue esperando las publicaciones en el boletín electoral, para impugnar las elecciones del circuito 8-2!

Que abogados y médicos mostraron ayer su rechazo a las agenda 2030 y al nuevo reglamento de la OMS.

