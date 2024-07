Que los abogados andan em... fadados porque la seguridad del SPA en Plaza Agora le revisan carteras, expedientes y hasta le chequean el color del calzoncillo a los abogados, como si fueran delincuentes.

Que cómo es eso que hay desde hace 10 días unos 16 migrantes ahogados por "una cabeza de agua" en el río Carreto, los "sepultan" y todavía no encuentran los cadáveres. ¡Esa narrativa está como rara por decir lo menos!

Que "Pelón" Cedeño quiere citar pronto a Roxana para que revele en la comisión de asuntos municipales, lo de la descentralización "Para-Lelos"

Que cómo es eso que los de Vamos alegan que los diputados de los partidos son el demonio, pero cuando votan a favor de ellos para integrar las directivas de las Comisiones de la "Cueva de la 5 de Mayo", son angelitos caídos del cielo.

Que habrá entendido el gobierno que no puede demorar la solución de los temas más sensitivos, porque mientras Más demore, Menos capital político tendrá. ¡El que tenga oídos que oiga!

Que Diosdado "Sin Pelo" le advirtió al grupo de Mireya, que si no están invitados, serán expulsados del "Arauca Vibrador".

Que comentan que varios ñameñistas se están colando en el servicio exterior. ¿Será que eran miembros de la Alianza que llevó al poder a "Stalin" Mulino?

Que en Santo Domingo se encuentran el vicecanciller y una batería de auditores de Contraloría para contabilizar faltantes e informes sin remitir por parte de la misión diplomática. Que se vayan preparando casi todos los embajadores en Europa que también hay reportes de varios faltantes y gastos sin justificar.

Que Mayín Correa vuelve con el programa de “Armas y Municiones, por Comida y Medicinas” y ya lo presentó al Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación de Propietarios de Armas de Fuego.

Que varios politólogos de calle opinan que hay que tomar medidas para que las instituciones mientras los directores no sean ratificadas en la Asamblea, se mantenga la labor que deben desempeñar y no se paralicen.

Que expertos en política de calle sacaron su calculadora y predicen que, si siguen al ritmo que van, es capaz y entra el otro Gobierno y esta gente no ha terminado con las ratificaciones. Mucha preguntadera al mejor estilo del "sabelotodo" del salón de clases para demostrar que saben.

Que los del West piden que, en consideración con los tranques, se permita que los funcionarios entren a las 7 a.m. para salir una hora antes. Esta gente llega a las 4:00 a.m. a dormir en los estacionamientos y se maman un tranque que ya no debe ni llamarse tranque.

Que se quejan que la Torre 36 de la Ciudad Esperanza en Vacamonte, se ha convertido en Somoda y Gomorra, con gente de mal vivir. Los vecinos repudían esos escándalos y alborotos hasta el amanecer. Urgen que las autoridades devuelvan la paz a la comunidad.

Que los tongos están activados. El Senan incautando droga y enchirolando a los narcos, Senafront capturando traficantes de migrantes y migración recogiendo indocumentados. ¡Firme Torrijito!

Que "El Pato" Donald le gana a la "Qué-Mala" en cuatro estados claves: Arizona, Georgia, Michigany Pensilvania. Están empatados en Wisconsin, según la encuesta de Emerson College Polling/The Hill.

