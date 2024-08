Que para hoy Heraclio Bustamante pedirá a "La Sombra" Caraballo que cite a "Leche Condensada" para que informe cómo se fumigaron los $500 millones de la minera. ¿Y acaso el Procurador puede hacer? ¿"Leche Condensada" no es Parlacen?

Que "Stalin" Mulino andaba ayer como Hesen, "El Viejo de los Alpes", con su nieta Camila Mar. Solo faltó la canción de "Heidi": ¡Abuelito, dime tú, qué sonidos son los que oigo yo!

Que por los lados de San Felipe viene una investigación por el alquiler de Lexus.

Que todo indica que la apelación de Rico "No Me Aprieten", será para el 2 de septiembre.

Que uno de los nombrados en unos de los estamentos emergencia anda como el pavo. ¡No llega a diciembre!

Que la ministra Ninoska y "Ayúdame Calderón" están abordando el sensible tema del Sistema Penitenciario.

Que los residentes de Los Robles Sur, en Don Bosco, andan em...fadados, porque mudaron a los tongos que se mantenían en un puesto policial desde hace años. ¡Ahora preguntan si pretenden que llamen a "Chespirito!

Que hay altos funcionarios que no entienden que deben evitar andar promoviendo sus viajes personales en redes sociales. Hay que tener empatía con una gran cantidad de panameños que andan mamados por la situación económica. ¡Viajen, ese es su derecho, pero no se lo restrieguen a la gente!

Que ya hay guerra en Vamos. Lydia Caballero, la suplente del diputado "Escobita" Gaitán alega que la chifea y la tiene como un adorno esquinada y no la invita ni a tomar agua. Eduardo responde que ella misma pidió que la metiera en el congelador hasta el 31 de diciembre. ¿Quién los entiende?

Que hay pocos en Panamá que son discretos y cuidadosos con lo que dicen y callan en lo que es un experto y uno de ellos es Patricio Candanedo conocido como Pat Can.

Que ayer Patricio le reveló a "La Chatita" que "La Chilindrina" Gómez fue la responsable de su salida del Ministerio Público para luego ser contratado casi de inmediato por una agencia del Departamento de Justicia de USA. Un poco antes se prescindió de los servicios del ex Fiscal de Drogas, Rosendo Miranda.

Que el ex Fiscal Pat Can siempre hace referencia a la operación Océanos Gemelos y del "Hijo del Trueno", proceso que luego fue adelantado y concluido por los ex Fiscales de Drogas, "El Inmanejable" de la Prado y "La Sombra" Caraballo.

Que un necio se pregunta si los programas de compliance del sector privado debieran aplicarse sin excepción alguna en todo el sector público, pero solo si ese compliance en el sector privado ha permitido autodepurarse de la delincuencia organizada.

Que Rico "No me Aprieten" debe agradecer que Harry "El que acusa sin imputar" ya no esté en el Órgano Judicial, porque capaz que lo imputa y ordena su detención en ausencia.

Que dice un chusco que nadie quiere leer las actas de las sesiones de mayo a agosto de 2004 de la Comisión de Gobierno y del Pleno de la Cueva de la 5 de mayo, para conocer lo que dijeron los padrinos y madrinas de la reforma constitucional que cambió las reglas de juego para investigar y juzgar a los entonces Legisladores hoy Diputados.

Que el que los Diputados sean investigados y juzgados por la Tremenda Corte, no tiene nada que ver con el Sistema Penal Acusatorio, que entró en vigencia el 2 de septiembre de 2011, pues las reformas constitucionales fueron hace 20 años, en el 2004.

Que la Presidenta de la Tremenda Corte hace lo necesario para estar siempre en la palestra. Ahora con un fallo de casación penal, tiene alzados a los mandos medios médicos y la ponencia de la demanda de inconstitucionalidad por la falsedad de la aplicación del Principio de Especialidad.

Que James Rodríguez va para el Rayo Vallecano.

Que el árbitro Héctor Afú se cabreó en una pelea de exhibición de Floyd Mayweather con John Gotti y en el segundo round abandonó el ring y lo mandó para la ver...dura.

Que están en Panamá ejecutivos de 30 empresas chinas para una ronda de negocios.

