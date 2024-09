Que cómo es que todavía la Fiscalía no descubre quién carajo se llevó las 600 vigas del puente de Las Américas, cuando esa área tiene más cámaras que el "C-5" y la Autoridad del Canal, juntos. ¡Ya les hicieron parte del trabajo y les revelaron que los camiones se movieron entre mayo y el 7 de junio!

Que un jodedor al ver algunas figuras retratadas juntas a "El Loco", exclamó: ¡jooo, ni Judas se atrevió a tanto!

Que piden que designen rápido al gerente de Merca Panamá, porque eso ahorita anda como en acefalía y es sálvese quien pueda.

Que en Tocumen hay talingos y "Cuervos", que se creen el águila, porque esta última anda dormida y distraída con la inteligencia artificial. ¡Pela el ojo que te llevan las hormigas!

Que el PRD -que no hizo nada para resolver la crisis del sistema de pensiones- ahora alega que no apoyará paramétricas y apuesta por "soluciones justas que le den respuestas verdaderas a las necesidades del pueblo". ¿Y por qué no aplicaron su fórmula mágica?

Que en la lista de embajadores están: Diego Arango, Eduardo Young, Sebastián Breton, Sully Loo, Manuel Saturno, Ricardo Isaza, Isbeth Quiel, María Gabriela Méndez, Edwin Pitty, Rogelio Cucalón y Yira Ramonet.

Que Toti Suárez celebró ayer sus "Sin Cuenta" y para celebrar corrió por la Cinta Costera, desde el Mercado del Marisco al Maracaná. ¡Coño, será que va para un maratón a Piedra Candela!

Que el Mides hará el relanzamiento de la Línea 147 para el apoyo en casos relacionados a la Salud Mental.

Que Saquina Jaramillo tomó posesión ante el ministro Chapman como directora de la Lotería.

Que mañana habrá limpieza de playa por los lados de Panamá Viejo y Costa del Este. ¡Bueno deben ir por los manglares frente al tramo marino del Corredor Sur, que es un verdadero Patacón!

Que China elevó la edad de jubilación por primera vez desde 1978. Los hombres se jubilarán a los 63 años en lugar de a los 60 y las mujeres a los 55 años en vez de a los 50 para los trabajadores comunes.

Que a pesar de lo sucedido en el debate, "El Pato" Donald vuelve a ser el favorito con un 61 % en el modelo electoral de Nate Silver y la "Qué-Mala" tiene 38.7%

