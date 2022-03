Se escuha por ahí

- Que un comunicado de la embajada de Panamá en Rusia disparó acá las alarmas de los familiares de los panameños allá. Mencionar cancelación de vuelos y control de trasferencias bancarias, asustó. Cuidado.

-Que vuelve a confirmarse aquí “que cuando el río suena, es porque piedras trae”. Las duras declaraciones del exsubdirector del Seguro Social, demuestran que su renuncia no fue tan cándida como nos aseguró.

-Que Nando y la Brujita del radar intercambiaron “scuds” en la mesa de TVN. Sin duda alguna, sobre la crisis de Ucrania sus dos criterios son diametralmente opuestos.

-Que lo peor de la actual contienda electoral ñameñista es que, pase lo que pase, van a terminar más divididos de lo que están ahora. Los ataques entre Blandito y la "Katrina" cada día suben de color, y de grosor.

-Que los cambios en medios, no acaba. Se da por seguro que Mixéela Campagnani reemplazará a otra colega en Radio Panamá. En las Relaciones Públicas oficiales van ya dos ajustes, y faltarían otros tres.

-Que los clientes de Tigo/Cable/TV resienten que de repente la señal del canal de noticias RT, fue sacada del aire.

-Que Ismael Díaz volvió a golear en la Copa Libertadores. ¡Todavía nadie entiende porqué no figuró en la alineación de Panamá!

-Que la CSS aclaró que le están brindando adecuada atención al taurino que casi matan los placinos.

-Que se da por descontado que "Morticia" demandará a TV Patrón por divulgar sus conversaciones con el mexicano Penagos.

-Que Bustamante reveló que le renunció a "Lao Salao", porque su tarea era lo de las reformas a la Caja y lo que hicieron fue patear la lata.

-Que falleció el sacerdote Carlos Villalobos. Tenía 90 años. Fue capellán y párroco en Chame.

-Que Ucrania asegura que ha dado de baja a 5,840 soldados rusos. Los de Putin alegan que son 498.

-Que hay informes que la invasión rusa sería el 22 de enero, pero China pidió pasarla para después de los Juegos de Invierno.

-Que los invasores de Putin bombardearon la ciudad donde nació nuestra Miss Universo, Justine.

