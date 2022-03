Brujas de Rusia realizan hechizos para ayudar a Putin en Ucrania

Un centenar de brujas de Rusia se reunieron en Moscú el fin de semana para hacer un consejo general, esto con la intención de unir todas las fuerzas oscuras para que apoyen Vladimir Putin en la guerra que tiene en estos momentos en Ucrania.

Las mujeres se aglomeraron en unn extravagante evento en el que se elevaron hechizos para reforzar la acción del presidente ruso y no faltaron maldiciones para los que le han abandonado y los que mienten en todo lo que dice.

El aquelarre se desarrolló en una supuesta sala mágica, según las organizadoras, pero que, de acuerdo a las imágenes ofrecidas, remite más a una sala de un hotel.

Un gran salón cuadrado, con pesadas cortinas en las ventanas, en el que las hechiceras -ataviadas con un traje de bruja de manual: larga capa negra de forro rojo, capucha picuda y un pesado libro de hechizos- trataban de formar un corro, sin lograr la completa cuadratura del círculo.

En el centro,que siempre hay un chivo, fue sustituido por una foto de Putin y una vela apagada, sobre una tela arrugada.

“Que se manifieste la gran fuerza de Rusia”, clamaba la dirigente de la asociación “Grandes Brujas de Rusia”, reunidas en Moscú. https://t.co/3ARfs0okUZ pic.twitter.com/Qq3FoRbOGv — GaudiumPress Español (@gaudiumesp) March 16, 2022

"Los que oyen, pero no oyen; los que ven, pero no ven; los que están ahí, estuvieron ahí y estarán ahí, no olvidarán mi palabra: elevar la fuerza de Rusia, dirigir a nuestro presidente Vladimir Putin por el camino de la justicia", fue la invocación con la que Alena Polyn, líder del autoproclamado "Imperio de las brujas más poderosas", comenzó este aquelarre, según informan varios medios locales. Brujas y videntes de Rusia hacen ‘círculo de poder’ para Putin

"¡Qué se manifieste la gran fuerza de Rusia!", repetía con insistencia hipnótica Polyn a modo de maleficio, mientras, sus adeptas parecían secundarle con convicción: "¡Claro que sí!".

"Porque los acontecimientos de los últimos días lo ponen en un serio problema frente a sus numerosos enemigos. Hay que ayudar a nuestro presidente con la fuerza que tenemos", afirmaba una nigromante, mientras que otra sostenía que "Putin está luchando por nosotros, contra todos los que le atacan, y queremos asegurarnos de que todos estos servidores de la mentira se callen para siempre".

Fieles a Putin hasta en su lenguaje, las brujas evitaron palabras tabú en Rusia –como guerra, invasión o Ucrania– para utilizar el neolenguaje de eufemismos que preconiza el gobierno de Moscú. "Los que pretenden atropellarnos, los que han decidido abandonarnos, los que mienten en todo lo que dicen, ¡por los siglos de los siglos estos enemigos serán malditos!» decía la maestra de ceremonias mientras las adeptas imprecaban: "¡Maldito, maldito!".

Aunque no es la primera vez que Alena Polyn convoca un acto de apoyo a Putin, sí es novedad que lo haga en el contexto de la guerra. Un apoyo incondicional que también comparten sus seguidoras.

Al final del acto, la propia Alena, dijo ser bruja por herencia materna, admás, trató de explicar el principio mágico que regía su acción. "Quien está en el poder es una especie de tejido absorbente, que asume sobre sí todo lo que vive en la gente y en el país, y no puede haber un presidente negativo. Hemos hecho nuestros rituales en el tiempo y en las proporciones que se necesitan en este momento, con el objetivo de mejorar la vida de la gente en el mundo a través del compromiso de Rusia".

