Diputado aseguró haber sido abducido por extraterrestres

El senador de Chile, Karim Bianchi, se ha vuelto tendencia en redes al asegurar que en 2012, época en la que trabajaba en una radio, fue abducido por extraterrestres. “Se me acercó una luz que giraba, grande, un platillo”, indicó.

El representante de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena manifestó que aquel episodio ocurrió mientras conducía entre Puerto Natales y Punta Arenas. Estando allí lo trasladaron a un viaje “supersónico”.

“Se me apagó el vehículo, venía conversando por teléfono con alguien. Se me apaga todo y luego aparezco 200 kilómetros más adelante, y con la persona que estaba hablando le dije ‘ya llegué’”, relató al programa Not News de Vía X.

“Tenía el temor de llegar rápido para que no me pase algo más, porque además venía solo y era de noche”, recordó. Biancho expresó que luego del suceso comenzó a visualizar otras señales, también relacionadas con aquel momento.

“Después de ese evento veía búhos y lechuzas en todas partes. Tuve que averiguar, pero tenía un significado de que uno (extraterrestre) estaba llegando por el giro del cogote y los ojos (de los búhos)”, le explicaron.

“Veía lechuzas, pero ya las notaba, me fui a Argentina acompañado de una persona, vimos un búho muy grande en mitad del camino; llegué a comer a un local que se llamaba ‘Las lechuzas’; mi mamá me regaló un cobertor de cama que era como de ojos de búho. Eso me parecía como extraño... me pasó durante un mes que todo tenía relación con eso”, agrega.

Más tarde, una persona le regaló un búho y hasta vio a una amiga con una remera con la imagen del animal: “Pero lo peor no fue eso”, remarcó.

“Lo peor fue que llegó a mi oficina -yo trabajaba en una radio-, un viejo pelado y chico a mi oficina y me trajo unos papeles. Me dijo ‘usted tiene que difundir el mensaje’”, manifiesta.

El sujeto en cuestión le llevó “unos papeles que eran secreto de la NASA y me dijo que era una persona de otro planeta y ahí, en vista de que había sido abducido, me trae esos documentos, que todavía tengo”, sentenció.

