Exigen cancelar a 'Pepe Le Pew' y lo acusan de normalizar el acoso a mujeres

El personaje de Pepe Le Pew, conocido por ser un zorrillo romántico que se la pasa persiguiendo a una gata de la que se ha enamorado, es tendencia en redes sociales al ser acusado de promover el racismo, discriminación, sexismo y otras manifestaciones nocivas para la sociedad.

El incónico Pepe de los Looney Tunes ha sido criticado por el columnista del diario The New York Times, llamado Charles M. Blow, que lo ha acusado de normalizar la cultura de violación en una de sus últimas publicaciones.

La problemática del personaje fue traída al 2021 por el columnista Charles M. Blow del New York Times, quien sostiene que el personaje animado, que data de 1945 "normaliza la cultura de la violación".

Además, en este misma polémica ha incluido al ratón Speedy González, " cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letártigcos", así como un personaje secundario de 'Tom y Jerry', Mammy 'Two Shoes', una trabajadora afrodescendiente "corpulenta que habla con fuerte acento".

Según el columnista, estos personajes y otros que son mencionados en la columna promueven estereotipos ofensivos y racistas. "El racimo debe ser exorcizado de la cultura, incluida, o talvez especialmente, de la cultura infantil".

También destaca que las películas de 'Tarzan', desde su punto de vista muestra a "un hombre blanco semidesnudo en medio de una jungla africana que conquista, domestica y burla a los afrodescendientes de allí, que son retratados como primitivos, si no salvajes".

En su escrito se refiera a las películas "Western" que describían "a los nativos americanos como salvajes agresivos y sedientos de sangre contra los que valientes hombres blancos se veían obligados a luchar".

Si Pepe Le Pew promociona la CuLTuRA dE LA viOlAciOn, esto lo haría también o porque los roles están cambiados no cuentan y sólo es unidireccional? pic.twitter.com/EAF4Ruzb3l

El artículo del columnista fue difundido pocos días después de que seis libros del autor Dr. Seuss fueran retirados, debido a representaciones consideradas racistas de minorías étnicas. "Enseñar a un niño a odiarse o avergonzarse de sí mismo es un pecado contra su inocencia y un peso contra sus posibilidades", concluyó.

Como era de esperarse, esto no ha agradado a muchas personas alrededor del mundo que han crecido viendo a estos personajes y afirman que estas declaraciones no tienen sentido, sin embargo, existe otro grupo de apoya las declaraciones de Blow.

Cada vez mendecepciona mas edta generacion y la comprendo menos. Prohibido ver Pepe Le Pew pero si nos meten todo lo inclusivo LGBTQ etc etc en todas las pelis y caricaturas para los niños. No voy a entenderlo jamas, Pepe Le Pew es un clasico nomás. pic.twitter.com/Wd2Ivlzigr