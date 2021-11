Fisiculturista termina con su muñeca sexual y busca el amor con otra

Una publicación compartida de Yuri Tolochko (@yurii_tolochko)

En marzo de este año declaró que había encontrado a un nuevo ser amado. Esta fue entregada por una empresa que se encarga de comercializar este tipo de productos sexuales para hombres y mujeres.

“Algunos de ustedes sugirieron que la llame Luna. Decidió seguir ese consejo y la llamaré así. Una de sus dudas es que ella es muy joven, una adolescente. Ella es adulto, solo que se ve así porque es asiática y muchas de ellas se ven muy jóvenes. Decidí escucharlos otra vez, no quiero ofenderlos, por lo que he decidido no mostrar escenas eróticas con ella”, afirmó.

Recientemente, compartió su felicidad con una serie de fotografías y videos donde se le puede ver acompañado de Luna en Bulgaria, durante un viaje que realizaron para celebrar su Luna de Miel.