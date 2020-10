¡Increíble! Arqueólogos descubren marcas de brujas en una iglesia

Un grupo de arqueólogos se llevó una gran sorpresa al encontrar unas inusuales marcas de bruja en los restos de una iglesia de Stoke MandeVille, mientras trabajaban en las obras de construcción de un nuvevo tren de alta velocidad que unirá Londres con varios puntos del Reino Unido.

Según informaron las autoridades de este lugar, los científicos hallaron inusuales tallas de piedra, grafitis medievales y otras marcas durante los trabajos de excavación arqueológica en la iglesia de Santa María, cuya primera etapa constructiva data de 1070.

Entre los petroglifos descubiertos destacan dos piedras con un agujero central perforado desde el cual irradian una serie de líneas en círculo, lo que llevó a pensar el propósito real de esta construcción.

Auque se ha especulado que la piedras podrían ser relojes solares, el hecho de que no estuvieran situados en la puerta sur de la iglesia, la posición más adecuada para un reloj de este tipo, hace que los arqueólogos consideren que se trataría de marcas de brujas”, un elemento que tenía como función ahuyentar a los espíritus malignos atrapándolos en una línea o laberinto interminable.

En un comunicado que difundieron, explicaron que este tipo de marcas han sido encontradas en otras iglesias por todo Reino Unido, así como en casas e incluso talladas sobre muebles.

“Descubrimientos como estas marcas inusuales han abierto discusiones sobre su propósito y uso, ofreciendo una fascinante visión del pasado”, aseguró Michael Court, arqueólogo principal de la excavación.

Los trabajos de investigación arqueológica continuarán el próximo año, por lo que los académicos esperan obtener más información acerca de la iglesia, arquitectura o si pertenecen a alguna bruja conocida de alguna historia antigua.

