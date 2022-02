Ministra de Malasia aconseja golpear a las esposas rebeldes

Una ministra de Malasia ha llamado la atención internacional, todo tras aconsejarle a los maridos que golpeen a sus esposas “suavemente” para disciplinarlas. Esto provocó la indignación de activistas.

LEE TAMBIÉN: Cientos de pájaros mueren de golpe (Video)

Publicidad

Siti Zailah Mohd Yusoff, viceministra de la mujer y la familia, les dijo a los hombres que podían probar el “enfoque de contacto físico” para castigar a las mujeres por comportamiento “rebelde” en un vídeo de dos minutos de duración en Instagram.

El vídeo, que se tituló “Consejos de la madre”, les dice a los esposos que al principio hablen con las “esposas indisciplinadas y tercas”, pero que si la esposa no recapacita, entonces no deben compartir la cama con ellas.

Ella agregó: “Sin embargo, si la esposa aún se niega a seguir el consejo, o cambia su comportamiento después de la separación para dormir, entonces los esposos pueden probar el enfoque del contacto físico, golpeándola de forma suave, para mostrar su rigor y cuánto quiere que cambie”.

La viceministra, quien es diputada por el Parti Islam se- Malaysia (Pas), un partido islámico con valores conservadores, también aconsejó a las esposas sobre cómo mantener felices a sus maridos.

Declaró: “Hablen con sus esposos cuando estén tranquilos, hayan terminado de comer, hayan orado y estén relajados. Cuando queramos hablar, primero pidamos permiso”.

Diferentes grupos de derechos de las mujeres se unieron para instar a la ministra a renunciar por sus comentarios bastante criticados, advirtieron que los comentarios legitiman el abuso doméstico,

Al emitir un comunicado, el JAG (Grupo de Acción Conjunta para la Igualdad de Género) declaró: “La viceministra debe dimitir por normalizar la violencia doméstica, que es un delito en Malasia, así como por perpetuar ideas y comportamientos que se oponen a la igualdad de género”.

“Solo durante el periodo de la orden de control de movimiento en 2020 y 2021 hubo 9.015 informes policiales sobre violencia doméstica; estas estadísticas pueden no incluir informes recibidos por ONGs y otras organizaciones de apoyo”.

Antonia Kirkland, líder mundial en igualdad legal en Equality Now, una organización no gubernamental que promueve los derechos de las mujeres y las niñas, le comentó a The Independent: “Los gobiernos nunca deben promover o alentar la violencia contra las mujeres, ya sea de forma explícita en la ley, como todavía existe en algunos países, o en declaraciones públicas como esta”.

Kirkland argumentó que es sobre todo preocupante que los comentarios los haga una política que se enfoca expresamente en el desarrollo de las mujeres, la familia y la comunidad en su trabajo.

“De quién debería ser el papel de proteger y promover los derechos de las mujeres y las niñas a vivir libres de todas las formas de violencia y en todos los contextos, incluso en el hogar”, agregó.

“Esperamos que el gobierno de Malasia rechace de forma rápida e inequívoca de la declaración errónea y peligrosa de la viceministra, quien debe retractarse”.