"Muñeca endemoniada" habla sin pilas (Video)

El video de una muñeca vieja que habla y responde, pese a no tener pilas puestas, se ha vuelto viral luego de que Giselita Progreso lo compartió hace unos días en su cuenta de Facebook.

La mujer acompañó el video que publicó en su muro con un mensaje en el que inició diciendo "Algo rarísimo le pasó a una tía", con lo cual enganchó la atención de los internautas.

Publicidad

Acto seguido Giselita continúa su escrito comentando: "Es una muñeca de hace muchos años que le regalaron a su hija y rezaba el Ángel de la guarda -con ella-, pero al estar viejita ya no andaba. Y de repente, así de la nada empezó a reírse y a decir cosas. Cuando le preguntaban ella respondía. No tenía pilas ni nada por el estilo. Ahí en el video se ve como responde a lo que dicen".

El juguete ha sido catalogado como la "muñeca endemoniada", pues en el video se escucha una vocecita diciendo: "¿Por qué nadie me ha secado? No actúen fríamente", luego tras una pregunta de una de la persona que está filmando el video la muñeca acota: "¿Estas escondida? Sal, no te puedo encontrar".

#InsolitasCri La prensa británica la bautizó “la pequeña psicópata”. ¿Qué la llevó a cometer esos aberrantes crímenes? https://t.co/avWKfXmoYV — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) November 18, 2020

Como si esto fuera poco el juguete, que permanece inmóvil, tirado entre unas bolsas negras de plástico, indica: "Perdón, no escucho bien, ¿puedes repetir?", por lo que la persona le pregunta si le habla más duro y ella responde: "Aquí es muy ruidoso, vayamos a otro lugar".

En la sección de comentarios del video, Andrea Martínez sustenta: "Mi hija tiene la misma muñeca, dice todo eso. Es la que salió el año pasado, se la regalaron para Navidad. Le tienes que hacer preguntas a la muñeca y te responde. Te llega con una lista de preguntas y también te dice que tienes que descargar una aplicación para poder darle de comer. Esa muñeca cuenta cuentos y canta y también te dice chistes".

Pero Giselita le respondió: "No, está muñeca rezaba el ángel de la guarda nada más. Y no tiene pilas ni la parte donde van las pilas, mi hija también tiene la misma", por lo que publicación da mucho que pensar.

Vea el video y saque sus propias conclusiones.