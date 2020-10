¡Qué miedo! Aparece un tiburón de dos cabezas y asusta a pescadores

Una gran sorpresa se llevaron un grupo de pescadores en la India, esto al sacar del mar a un tiburón de dos cabezas.

Según el sujeto, el ejemplar, de apenas unas semanas de vida y unos 15 centímetros de longitud, causó preocupación en la zona.

“No comemos peces tan pequeños, especialmente tiburones, así que pensé que era extraño, pero decidí devolverlo al mar de todos modos”, explicó en declaraciones al diario Hindustan Time.

“Nunca antes habíamos visto algo así. Creemos que uno de los tiburones más grandes pudo haber dado a luz a este bebé tiburón de dos cabezas”, agregó Umesh Palekar, otro pescador, que aseguró que una vez de regreso en tierra firme decidieron compartir las imágenes con investigadores del Consejo Indio de Investigación Agrícola.

"Los registros muestran que los tiburones de dos cabezas rara vez se reportan a lo largo de la costa india y esta especie parece ser el embrión del tiburón spadenose (Scoliodon laticaudus) de la familia Carcharhinidae o un tiburón nariz afilada (especie Rhizoprionodon)", afirmó el doctor Akhilesh, científico del Instituto Central de Investigaciones Marinas (CMFRI).

two-headed #shark (dicephalic) recorded first time from #Maharashtra marine water. fisherman nitin patil from palghar, satpati found dicephalic Spadenose shark.

report - https://t.co/pq8zB94HPS@vidyathreya @SharkAdvocates @TheSharkStanley @akhileshkv7 @IUCNShark @anishandheria pic.twitter.com/fCIDXPd802