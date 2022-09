Rueda giratoria se desploma y deja más de 10 heridos (Video)

Una rueda giratoria, instalada en una feria de juegos mecánicos en Mohali, India, se desplomó desde su punto más alto y se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que más de 10 personas resultaron heridas.

La información fue divulgada por la cuenta de Twitter @BNONews la tarde de este domingo, y acompañada del video de lo ocurrido, el cual ya alcanzó los 1,2 millones de reproducciones.

Por el momento no se ha brindado información oficial sobre la cantidad de personas lesionadas, pero la cifra extraoficial habla de unas 16, entre ellas una mujer que fue trasladada un centro médico en estado crítico.

Las autoridades deberán investigar y establecer si el suceso está relacinado con un daño mecánico por falta de mantenimiento u otra causa.

JUST IN: Spinning wheel crashes to the ground in Mohali, India; at least 10 injured pic.twitter.com/xat6jCjl7M