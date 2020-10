Una jueza es criticada por subir fotos candentes y mostrar sus atributos

Basura!!!

7 Oct, 2020

Ella narró que llegó como juez primera penal del circuito y con el pasar del tiempo, algunas amistades le empezaron a manifestar que existían molestias entre algunas personas que hacían parte de su círculo laboral, por sus piernas. De acuerdo con Polanía, teniendo en cuenta las altas temperaturas en esa ciudad, no soportaba ponerse pantalones largos.

“Obtuve unos cambios en mi cuerpo que además son disciplina y me enamoré de este deporte (CrossFit). Obviamente uno cambia, me ponía vestidos, fue más la molestia. La gente que me quería me decía ‘doctora, que sus fotos’, noo, yo que pena con ustedes. Lo intenté, de verdad comprándome vestidos acorde a lo que la gente quería en palacio. ¡Ayy, no resistí!”, explicó en una entrevista.

Ella se declara enemiga de las operaciones porque considera que se pone en riesgo la vida. “Aunque respeto a todas las personas que deciden operarse, pero lo mío esta en este deporte, con el que he logrado sacar piernas, brazos, abdomen y hasta cola”, dijo.