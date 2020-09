Abogado: ‘El Chapo’ admiraba a Donald Trump aunque éste le odiara

El que fuera el narcotraficante más buscado por el Gobierno de EE.UU, Joaquín "El Chapo" Guzmán, admiraba al presidente Donald Trump y consideraba que el exmandatario Barack Obama fue "un cobarde inútil", según reveló Jeffrey Lichtman, uno de sus abogados defensores.

Lichtman fue parte del grupo de abogados que defendió al mexicano durante su juicio en Nueva York, adonde fue extraditado en enero de 2017 para enfrentar cargos por narcotráfico, proceso judicial que concluyó con su condena a cadena perpetua tras once semanas de extremas medidas de seguridad y numerosos testigos protegidos.

"El Chapo, lo crean o no, era un fan de Trump", aseguró Lichtman durante una entrevista que ofreció el lunes en el programa "In The Morning", de iHeartRadio, y de la que se hacen eco medios locales.