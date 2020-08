Al menos 10 muertos al salirse de la pista un avión en India (Video)

Al menos diez personas han muerto, entre ellos uno de los pilotos, cuando un avión con 191 pasajeros a bordo que volaba de Dubai a Kozhikode, en el sur de la India, se salió este viernes de la pista al aterrizar en el aeropuerto de esa última ciudad y quedó partido en dos.

"Diez personas han muerto y al menos 90 han sido trasladadas a hospitales de la zona", dijo a Efe el director general de Policía de Kozhikode, A V George.



Sujit Das, comisario adjunto de la ciudad, precisó que entre los muertos se encuentra uno de los pilotos y que "más o menos, todos los pasajeros han recibido algún tipo de herida".

Sin embargo, el director general de policía de Kerala, Loknath Behera, elevó el número de muertos a 15, en declaraciones a la televisión delhí NDTV.



El director general de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), S.N. Pradhan, señaló en la red social Twitter que se trata del vuelo AI1344 de Air India Express, un servicio de bajo costo de la estatal Air India, procedente de Dubai.



"Resbaló en la pista del aeropuerto de Kozhikode. La aeronave presenta daños", dijo Pradhan, quien adjuntó una imagen en la que se puede ver al avión siniestrado y completamente partido en dos, iluminado por potentes focos y mientras se acerca un camión de bomberos.



El portal de rastreo de datos de vuelo Flightradar24 mostró que el avión BOEING 737 NG de Air India Express intentó aterrizar dos veces antes del siniestro.



NDTV mostró imágenes caóticas del lugar del accidente y de la evacuación de los pasajeros del avión bajo la lluvia, así como de uno de los hospitales donde algunas personas fueron trasladadas.



Aunque la India no ha autorizado los vuelos internacionales, que suspendió con motivo de la pandemia del coronavirus, el país asiático mantiene un programa de repatriación llamado Vande Bharat, al que pertenecía el vuelo de Air India Express.



Se trata de la segunda tragedia que sacude este viernes a Kerala, donde hoy han muerto al menos 15 personas en un corrimiento de tierra en el distrito montañoso de Idukki.



El último accidente aéreo de relevancia en la India tuvo lugar en 2010, cuando un Boeing 737 también de Air India Express se estrelló en el aeropuerto de Mangalore (suroeste indio), causando la muerte de 158 personas.

An Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode. More details awaited. May all the departed souls RiP :( pic.twitter.com/RUsxDiP8EZ