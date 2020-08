Avión de Air India se estrella con 191 pasajeros a bordo (Video)

Un avión de Air India, un Boeing 737, que viajaba entre Dubái y Calcuta, se ha estrellado este viernes en el aeropuerto de Kozhikode en Kerala (India), informan medios locales

A bordo de la aeronave había alrededor de 191 pasajeros, aunque se desconoce el número de víctimas.

Según una fuente policial, al menos dos personas pudieron haber fallecido y unas 35 resultaron heridas.

El accidente ocurrió cuando la aeronave que viajaba desde Dubái intentaba tocar tierra, en medio de fuertes lluvias.

Las primeras imágenes del accidente mostraron que el avión estaba destruido y partido en dos piezas, además de escombros esparcidos por la pista.

Todos los ocupantes del vuelo IX 1344 fueron evacuados por los servicios de emergencia y los heridos trasladados a hospitales.

An Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode. More details awaited. May all the departed souls RiP :( pic.twitter.com/RUsxDiP8EZ