Cadáveres aparecen flotando en el Ganges

Decenas de cadáveres aparecieron flotando en las aguas del río Ganges, en el norte de la India, el lunes y ayer martes entre la sospecha de que podría tratarse de víctimas de coronavirus en medio de una devastadora segunda ola que ha colapsado hospitales y crematorios.

"El incidente de los cadáveres encontrados frotando en el Ganges en la región de Buxar de Bihar es lamentable, definitivamente se trata de una cuestión en investigación", afirmó en Twitter el ministro indio de Recursos Hídricos, Gajendra Singh Shekhawat.

Publicidad

Los cadáveres, unos cien según la cadena de televisión delhí NDTV, aparecieron ayer en las orillas del sagrado Ganges en la localidad de Buxar, cercana a la frontera con el vecino estado de Uttar Pradesh.

Decenas de nuevos cuerpos aparecieron ayer martes en la localidad de Ghazipur, en Uttar Pradesh, declaró el juez de distrito de la zona, M.P. Singh, a la agencia local ANI.

La vista de cadáveres en el Ganges no es una novedad, ya sea porque las familias más humildes no pueden permitirse pagar una cremación o por otros motivos, aunque no es frecuente que aparezcan decenas de golpe.

La India se encuentra sumida en una crisis por el avance del coronavirus.