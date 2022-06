Caos en Carolina del Sur por la derogación del aborto en EE.UU.

Escenas caóticas entre manifestantes y policías se vivieron en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur, tras el fallo de derogar el aborto en Estados Unidos

Tanto los activistas a favor del aborto como los que están en contra del aborto salieron a las calles después de que la Corte Suprema dictaminara eliminar el derecho constitucional al aborto.

Durante la acalorada protesta, un oficial sacó un Taser para controlar a los manifestantes, aunque la policía dice que no tocó a nadie.

Seis personas, de los cientos que asistieron, fueron arrestadas por cargos que incluyen alteración del orden público y resistencia al arresto.

La policía dijo que los lados opuestos de la manifestación estaban separados a ambos lados de la carretera y se realizaron arrestos cuando un "infractor" intentó cruzar los lados y otros manifestantes interfirieron.

Un portavoz aseguró que el incidente está siendo revisado al igual que el "protocolo estándar" para incidentes como este.

