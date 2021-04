Cerrado el Capitolio de EEUU por alerta externa de seguridad

El Capitolio de EE.UU. se encuentra bajo un cierre temporal de emergencia por una "amenaza de seguridad exterior", informó este viernes la policía, sin ofrecer más detalles.

"Debido a una amenaza de seguridad externa. No se permite la entrada ni salida de todos los edificios del Capitolio de EE.UU. en este momento. Se puede mover dentro de los edificios pero mantenerse alejado de ventanas y puertas", indicó el mensaje de la policía a las oficinas de los congresistas.

Según las informaciones preliminares, un coche habría chocado contra una de las vallas de protección del perímetro de seguridad.

Contenido Premium: 0