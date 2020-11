Científicos estadounidenses de los Institutos Nacionales de Salud han descubierto una nueva enfermedad mortal en los hombres, a la que llamaron VEXAS, según un estudio publicado en la revista publicado en The New England Journal of Medicine. Puede provocar la muerte en el 40 % de los casos.

La investigación señala que los diagnosticados con el nuevo síndrome, causado por mutaciones genéticas, tienen una afección autoinflamatoria, con síntomas que incluyen fiebre, coágulos de sangre e inflamación del cartílago, del tejido pulmonar y de vasos sanguíneos. Cabe señalar que cuando los vasos sanguíneos se inflaman, pueden afectar los órganos vitales del cuerpo.

Dan Kastner, autor principal del estudio, dijo que los pacientes no responden a ningún tratamiento, desde altas dosis de esteroides hasta varias quimioterapias, lo que consideró esto frustrante.

La enfermedad solo se encuentra en hombres, y los expertos llaman la atención sobre la conexión de la mutación con el cromosoma X, y creen que el segundo cromosoma X puede proteger de alguna manera a las mujeres de la mutación.