Ecologistas detenidos tras romper cristal de pintura de Velázquez

Dos ecologistas del grupo "Just Stop Oil" fueron arrestados este lunes tras romper el cristal que cubría una pintura de Diego Velázquez en la National Gallery de Londres, informó la Policía Metropolitana de esta capital (Met, en inglés).

Los manifestantes, según la fuente, utilizaron martillos de seguridad para romper el cristal que protege la pintura "La Venus del espejo", pintada por Velázquez en el siglo XVII, y los dos han sido detenidos bajo la sospecha de provocar daños materiales.

"Just Stop Oil" afirmó, por su parte, que la acción de hoy es para que el Gobierno británico detenga inmediatamente los nuevos proyectos de extracción de petróleo y gas en el Reino Unido.

La obra de arte había sido atacada previamente por la sufragista Mary Richardson en 1914.

"Just Stop Oil" identificó a los manifestantes como Hanan, de 22 años, y Harrison, de 20, y dijo que la medida es en represalia por la decisión del Ejecutivo de Rishi Sunak de dar luz verde a nuevos proyectos de gas y petróleo en el Mar del Norte.

"Es hora de hechos, no de palabras. Es hora de simplemente detener el petróleo. La política nos está fallando. Le falló a las mujeres en 1914 (por las sufragistas) y nos está fallando ahora", señaló la organización ecologista.

"El nuevo petróleo y gas matará a millones de personas. Si amamos el arte, si amamos la vida, si amamos a nuestras familias, debemos simplemente detener el petróleo", agregó.

Además, un grupo importante de miembros de "Just Stop Oil" -al menos 40- fueron arrestados después por obstruir el trafico cerca de la residencia oficial del Gobierno de Downing Street.

