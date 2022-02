EEUU dice que una guerra parece inminente tras bombardeos en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el día de hoy que ahora hay todos los indicios de que Rusia planea invadir Ucrania, además, destaca que hay claras señales de que Moscú está llevando a cabo una operación de bandera falsa para justificarla, después de que las fuerzas ucranianas y pro-Moscú los rebeldes intercambiaron fuego.

Respecto a esto, Moscú decidió expulsar al funcionario número dos de la embajada de EE. UU. y emitió una carta enérgica acusando a Washington de ignorar sus demandas de seguridad.

Los intercambios de disparos de madrugada entre Ucrania y los separatistas prorrusos despertaron la alarma, y ​​los funcionarios occidentales, que han advertido durante mucho tiempo que Moscú podría intentar crear un pretexto para una invasión, dijeron que creían que tal escenario se estaba desarrollando ahora.

“Tenemos razones para creer que están involucrados en una operación de bandera falsa para tener una excusa para entrar. Todos los indicios que tenemos son que están preparados para ir a Ucrania y atacar a Ucrania”, dijo Biden a los periodistas cuando salía de la Casa Blanca.

Por su parte, Biden ordenó al secretario de Estado, Antony Blinken, que cambiara sus planes de viaje en el último minuto para hablar en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Ucrania.

"La evidencia sobre el terreno es que Rusia se está moviendo hacia una invasión inminente. Este es un momento crucial", dijo a los periodistas la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield.

Ante esto, Rusia niega planear invadir a su vecino y dijo esta semana que estaba retirando algunas de las más de 100.000 tropas que ha concentrado cerca de la frontera. Washington dice que Rusia no se retira, sino que de hecho envía más fuerzas.

“Los vemos volar en más aviones de combate y de apoyo. Los vemos mejorar su preparación en el Mar Negro. Yo mismo fui soldado no hace mucho tiempo. Sé de primera mano que uno no hace este tipo de cosas sin razón. Y ciertamente no los haces si te estás preparando para empacar e irte a casa".”, dijo el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en la sede de la OTAN en Bruselas.

¿Cuáles son las causas del conflicto?

Ucrania y los rebeldes prorrusos dieron versiones contradictorias de los bombardeos en el frente de la región separatista de Donbass. Los detalles no se pudieron establecer de forma independiente, pero los informes de ambas partes sugirieron un incidente más grave que las violaciones rutinarias del alto el fuego reportadas regularmente en el área.

Un portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Moscú estaba "seriamente preocupado" por los informes de una escalada, además, Rusia ha acusado durante mucho tiempo a Kiev de planear provocar una escalada como excusa para apoderarse del territorio rebelde por la fuerza, lo que Ucrania niega.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, dijo que las fuerzas prorrusas habían bombardeado un jardín de infancia, en lo que calificó como una "gran provocación". Las imágenes de video publicadas por la policía ucraniana mostraron un agujero en una pared de ladrillos en una habitación llena de escombros y juguetes para niños.

Los separatistas, por su parte, acusaron a las fuerzas gubernamentales de abrir fuego en su territorio cuatro veces en las últimas 24 horas.

Austin dijo que Washington "todavía estaba reuniendo detalles, pero hemos dicho durante algún tiempo que los rusos podrían hacer algo como esto para justificar un conflicto militar".

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó que la alianza estaba "preocupada de que Rusia esté tratando de preparar un pretexto para un ataque armado contra Ucrania".

“Tienen suficientes tropas, suficientes capacidades para lanzar una invasión de Ucrania en toda regla con muy poco o ningún tiempo de advertencia”, dijo.

Respeto a esto, Rusia entregó una carta al embajador estadounidense acusando a Washington de haber ignorado sus demandas de seguridad, entre las que se incluye prometer que nunca permitirá que Ucrania se una a la OTAN.

"En ausencia de la disposición de la parte estadounidense para acordar garantías firmes y legalmente vinculantes de nuestra seguridad por parte de Estados Unidos y sus aliados, Rusia se verá obligada a responder, incluso a través de la implementación de medidas técnico-militares", dice el documento. dicho.

El Departamento de Estado de EE. UU. dijo que Rusia no había explicado su decisión de expulsar al subjefe de misión Bart Gorman de la embajada de EE. UU. en Moscú. "La acción de Rusia contra nuestro DCM no fue provocada y consideramos que es un paso en aumento y estamos considerando nuestra respuesta", dijo un portavoz.

El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video que, según dijo, mostraba a más unidades rusas saliendo del área cerca de la frontera.