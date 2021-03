Egipto intenta sin éxito reflotar buque varado para desbloquear canal de Suez

Las autoridades egipcias intentaron hoy de nuevo reflotar el gran portacontenedores Ever Given, de bandera panameña, encallado en el canal de Suez desde el pasado día 23, para permitir el tránsito de los más de 300 barcos en cola, aunque hasta el momento los intentos no han tenido éxito a pesar de la marea alta.

"La operación de remolcado esta programada aprovechando las condiciones de marea favorables", indicó Leth Agencias, una firma que ofrece servicios logísticos en canales y estrechos.

Uno de los avances que se han hecho ha sido el de liberar tanto el timón como las hélices del buque, según indicó la compañía de servicios marítimos Gulf Agency Company.