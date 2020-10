El Elíseo considera inaceptables los comentarios de Erdogan sobre Emmanuel Macron

La presidencia francesa denunció este sábado como "inaceptables" los comentarios del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en los que le aconsejaba a Emmanuel Macron una "terapia mental" por las medidas que ha tomado contra el integrismo islámico.

El Elíseo indicó, en declaraciones recogidas por los medios locales, que ha llamado a consultas al embajador francés en Ankara.

“ Los excesos y la grosería no son formas. Exigimos que Erdogan cambie su política porque es peligrosa desde todos los puntos de vista. No entramos en polémicas inútiles y no aceptamos los insultos".

Horas antes, el presidente turco había cargado contra Macron y le había reprochado estar actuando contra millones de musulmanes en Francia, en alusión a su ofensiva contra el radicalismo islámico, con el cierre de una mezquita en respuesta al asesinato del profesor Samuel Paty.