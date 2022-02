Elon Musk activa su servicio de internet satelital para Ucrania

El multimillonario Elon Musk ha activado en Ucrania Starlink, servicio de internet satelital, después de recibir una petición al respecto del Gobierno ucraniano, que afronta una ofensiva militar de Rusia desde el pasado jueves.

"El servicio Starlink está activo ahora en Ucrania. Más terminales en camino" escribió el dueño de SpaceX en su cuenta de Twitter.

Previamente el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, se dirigió a través de la misma red social a Musk para solicitarle el servicio.

"@elonmusk, mientras usted intenta colonizar Marte, Rusia intenta ocupar Ucrania. Mientras sus cohetes aterrizan exitosamente en el espacio, los cohetes rusos atacan a la población civil ucraniana. Le pedimos que nos proporcione a Ucrania estaciones Starlink (...)", escribió.

Poco después Musk confirmó la activación del servicio en Ucrania.

"Gracias @elonmusk, gracias a todos que han apoyado a Ucrania", le respondió Fedorov. EFE

