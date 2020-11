Escuelas públicas de Nueva York cerrarán ante aumento de casos de COVID-19

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, declaró este miércoles que la ciudad, que tiene el mayor distrito educativo de Estados Unidos, cerrará sus escuelas a partir de mañana jueves por "precaución" debido al aumento de casos de covid-19.

De Blasio escribió su cuenta de Twitter que la Gran Manzana ha alcanzado un 3 % de positividad en un prorrateo de siete días, el "límite" establecido para echar marcha atrás a la apertura híbrida de las escuelas, por lo que los centros "estarán cerrados mañana".

"Debemos luchar contra la segunda ola de covid-19", agregó el primer edil en un breve mensaje después de tres horas y media de espera para su rueda de prensa diaria, a la que no se ha presentado.

