Estados Unidos no volverá a los confinamientos pese a la subida de casos de covid

Las autoridades sanitarias estadounidenses negaron este domingo que vayan a volverse a imponer confinamientos en el país, pese al aumento de casos de covid-19, especialmente en Florida, y el retorno a las mascarillas en interiores.

En una entrevista televisada en el programa "This Week" del canal ABC, el principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo que no cree que vuelvan a producirse confinamientos porque ya hay “un porcentaje suficiente de gente vacunada para que no tengamos que volver a la situación del pasado invierno”.

El epidemiólogo, sin embargo, lamentó que la cifra de vacunados “no es suficiente para aplastar el brote”.