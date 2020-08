Feministas protestan contra abuso de una niña por un funcionario mexicano

Feministas protestaron este jueves en la ciudad mexicana de Guadalajara para exigir justicia en el caso de abuso sexual de una niña de 10 años por un funcionario de la policía de Puerto Vallarta en un caso que preocupa a grupos civiles y que podría destapar una red de trata de menores.

La protesta fue convocada por el colectivo mexicano Aquelarre Radical con la intención de hacer públicos "los abusos" a los que son sometidos niñas y niños en todo el país, dijo Rubí, una de sus voceras.

"Es necesario hablar sobre el abuso a las infancias, que sea un debate fijo en todos los espacios así sean mixtos o solo de mujeres, que sea un discurso que siempre se lleve a cabo sobre el abuso a las infancias y no solo los abusos físicos explícitos, sino también verbales y emocionales, que nos los cuestionemos todos los días", indicó.

Encapuchadas y vestidas de negro, las manifestantes portaron carteles en las que se leían leyendas como "Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan" y "Por todas las niñas que no gritarán con nosotros mañana".