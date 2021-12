Iván Duque: ‘Otoniel’ debe ser extraditado

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró este jueves que su Gobierno "no negocia con bandidos", al reiterar que el jefe del "Clan del Golfo", Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel, fue capturado en una operación militar y debe ser extraditado a Estados Unidos en donde es requerido por narcotráfico.

"Y esos bandidos, como alias 'Otoniel', a esa sabandija, que ha salido a decir por ahí que no lo capturaron ¡No se equivoque! que ha salido a decir que estaba negociando con el Gobierno, que no se equivoque, porque este Gobierno no negocia con bandidos", afirmó Duque a periodistas antes de dar el saludo de Navidad a tropas del Fuerte Tolemaida, situado en el departamento del Tolima (centro).

Publicidad

El Fuerte de Tolemaida está considerado el corazón del Ejército colombiano ya que allí funcionan la Escuela de Lanceros, la de Paracaidismo Militar, la de Fuerzas Especiales, la de Entrenamiento Táctico, la de Asalto Aéreo, la de Tiro, el Batallón de Apoyo y Servicios, la unidad de Policía Militar No.5 y varias brigadas.

Duque reiteró que alias "Otoniel" fue capturado el pasado 23 de octubre en una zona rural de Necoclí, en el departamento de Antioquia, donde estaba cercado desde hace meses.

Incluso en esa ofensiva, dijo Duque, murió el agente de Policía Edwin Guillermo Blanco.