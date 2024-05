'Iván Márquez' reaparece en video tras haber sido dado por muerto

El disidente de las FARC 'disidente_de_las_farc_ivan_marquez._efe.jpg', líder de la Segunda Marquetalia y quien fue jefe negociador de paz de la antigua guerrilla, reapareció en un video tras haber sido dado por muerto en un atentado en Venezuela en julio de 2022.

En el video 'Márquez', que había reaparecido por primera vez en un audio y cuya supervivencia había sido confirmada por varias autoridades, habló sobre diferentes temas de coyuntura como la propuesta de la Asamblea Constituyente del presidente Gustavo Petro.

Justamente lo que demuestra que el video es reciente son las declaraciones que hizo con respecto a la iniciativa de Petro, presentada en marzo pasado durante un acto de Gobierno en Cali, principal ciudad del suroeste de Colombia, ante la dificultad que tiene para lograr que el Congreso apruebe sus reformas, donde su apoyo ha mermado.

"El pasado 15 de marzo, el presidente Petro (...) habló de abrir un proceso constituyente en Colombia. Vamos por el todo o nada, no más décadas y siglos de engaño y opresión", añadió 'Márquez'.

El video fue publicado durante el ´Foro Binacional Vichada: Territorio de Paz, Vida y Biodiversidad´, celebrado en el municipio de Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada (fronterizo con Venezuela).

Durante el acto, en el que participaron autoridades nacionales, regionales y locales, así como representantes de la fuerza pública, los asistentes vieron los 17 minutos de la intervención del jefe de la Segunda Marquetalia.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

El caso de 'Márquez'

En agosto de 2019, casi tres años después de firmar la paz 'Iván Márquez', que fue también el número dos de las FARC, anunció que retomaba las armas al frente de una disidencia llamada Segunda Marquetalia, en referencia al lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo, por supuestos incumplimientos del Gobierno a lo pactado.

En 2022 se informó de su supuesta muerte en un atentado perpetrado por otro grupo armado con el que la Segunda Marquetalia se disputaba la frontera colombo-venezolana, donde se esconden los grupos, y los negocios ilícitos que por ahí circulan.

No obstante, esa disidencia achacó el ataque a las fuerzas de seguridad colombianas y desmintió el fallecimiento, y en septiembre de 2022 el Gobierno colombiano confirmó que 'Márquez' estaba vivo, pero "enfermo, convaleciente".

Luego el propio 'Márquez' reapareció en un audio el 2 de agosto de 2023 en un discurso de cara al primer año de Gobierno del presidente, en el cual afirmó que estaba vivo.

En octubre de 2023, el entonces alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, confirmó que 'Márquez'"está en Colombia" y su estado de salud es bueno.

Luciano Marín Arango, de 68 años de edad, nació el 16 de junio de 1955 en Florencia, capital del sureño departamento del Caquetá, y su historial indica que a comienzos de la década de 1980 se vinculó al Frente 14 de las FARC, donde escaló posiciones hasta llegar a formar parte de la cúpula guerrillera.

Negociaciones de paz

A principios de febrero, el Gobierno colombiano y la Segunda Marquetalia anunciaron el inicio de un proceso de paz, que será el tercero que emprenda el actual Ejecutivo, después de los instalados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de disidencias de las FARC.

La declaración, firmada el 1 de febrero, señala además que la Segunda Marquetalia se compromete a no secuestrar a civiles, aunque aún no hay fecha ni más detalles sobre el inicio de los diálogos con la disidencia que lidera 'Márquez'.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio