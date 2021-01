Joe Biden llama "terroristas domésticos" a asaltantes del Congreso

"No fue desorden. No fue una protesta. No les llamemos manifestantes. Eran una turba de alborotadores, insurgentes, terroristas domésticos", dijo Biden en una intervención desde Wilmington (Delaware).

Presidente electo de EE.UU., Joe Biden, durante una declaración a los medios este 7 de enero de 2021. EFE ETIQUETAS:

Joe-Biden

Estados-Unidos

Congreso

Donald-Trump

Capitolio Por: Washington / EFE - Jueves 07 de enero de 2021 03:15 PM