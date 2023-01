Lacalle Pou aboga por una zona de libre comercio para toda la región

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, abogó este martes por una zona de libre comercio que englobe a toda la región, "desde México hasta el sur de América del Sur", durante su discurso en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

"Representamos el sentir nacional y bregamos para que nuestros pueblos sean prósperos. ¿No serán momentos de sincerar estas relaciones y que, desde la Celac, se impulse una zona de libre comercio entre nuestros países, desde México hasta el sur de América del Sur? ¿No podemos avanzar en ese sentido", preguntó el mandatario uruguayo.

Su discurso en el plenario fue difundido por la Cancillería uruguaya, ya que la reunión de los representantes de los 33 países de la Celac, que tiene lugar en el hotel Sheraton de Buenos Aires, es a puerta cerrada.

Uruguay ha sido criticado por sus socios en el Mercado Común del Sur (Mercosur), Argentina, Brasil y Paraguay, por haber iniciado contactos con China tendientes a un Tratado de Libre Comercio (TLC) y haber pedido la entrada en el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP11).

El centroderechista Lacalle Pou, que en 2020 puso fin a quince años de Gobiernos de izquierdas en Uruguay (2005-2020), pidió pasar de las intenciones a la acción, pues, dijo, "para que este tipo de foros subsista en el tiempo tienen que generar esperanza y la esperanza se genera sobre el camino andado".

El político del Partido Nacional (PN) prefirió no referirse en este foro al Mercosur, ya que, comentó, "no es momento para marcar coincidencias y/o diferencias" e insistió en que los países de la región tienen sus "deberes": adaptar la "realidad nacional para que se condiga con los discursos de esta comunidad".

No obstante, solicitó que no se le de "un tinte ideológico a la Celac", pues, a su parecer, "cuando cambia la ideología para un lado o para el otro, el foro se desvanece".

Lacalle Pou se mostró favorable a la múltiple condena emitida por los países por el intento de golpe de Estado en Brasil del pasado 8 de enero, pero pidió que no exista "una visión hemipléjica" en la región, pues si la Celac defiende "el respeto a la democracia y a los derechos humanos, a las instituciones", en su seno no puede haber países "que no respetan ni la democracia ni las instituciones ni los derechos humanos".

Aunque no los mencionó, Lacalle Pou ya criticó en la cumbre de este foro celebrada en 2021 en México la presencia de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

La VII Cumbre de la Celac se desarrolla este martes en Buenos Aires con la presencia de representantes de los 33 países miembros, incluido Brasil, que se reintegró al mecanismo tras la salida en 2020 bajo la Administración de Jair Bolsonaro. EFE

