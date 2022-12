Muere periodista que usó camiseta del orgullo; dicen que lo mataron

El reconocido periodista deportivo estadounidense, Garant Wahl falleció de forma repentina durante la cobertura del partido Argentina vs Holanda, disputado en Qatar 2022.

Reportes indican que, tras finalizar el partido de este viernes, el periodista «se desplomó en el estadio, le dieron RCP, fue llevado por Uber al hospital y murió». De momento, no está claro si Wahl murió durante el viaje o en el hospital.

Hace unas semana, durante el partido entre Estados Unidos contra Gales, al periodista le fue negado el acceso al estadio y detenido por portar una camiseta que representaba a un balón de futbol rodeado por un arco iris.

El anuncio de su muerte fue reportado por su hermano, Eric Wahl, mediante su cuenta de Instagram. En un video publicado menciona que el periodista estaba sano y aseguró que había recibido amenazas de muerte. «Creo que fue asesinado y solo pido ayuda», dice en el video.

«Soy el hermano de Grant Wahl. Soy gay. Soy la razón por la que usó la camiseta del arco iris en la Copa del Mundo», apuntó.

Otro escándalo, uno publicado por el propio Grant Wahl, fue que reportó que a los organizadores de Qatar 2022, simplemente no le importaba las muertes de trabajadores migrantes.

Hasta el momento, las causas oficiales de la muerte son desconocidas. La cuenta oficial del equipo estadounidense confirmó el fallecimiento y se unió a la pena de la familia.

Grant Wahl, whose photo went viral after being detained for wearing an LGBT t-shirt at the World Cup, died unexpectedly tonight.



"I do not believe my brother just died. I believe he was killed," his brother says in a video. pic.twitter.com/6kGorpXS3Z