NASA divulga el primer video y sonido del aterrizaje de Perseverance en Marte

La agencia espacial estadounidense NASA divulgó este lunes el primer video del aterrizaje de Perseverance en Marte y también los primeros sonidos grabados por los micrófonos instalados en el vehículo espacial que descendió a toda velocidad el jueves pasado para posarse en el cráter Jezero del planeta rojo.

El video, señalaron los expertos de la NASA en una rueda de prensa, evidencia la "violenta" operación de descenso de Perseverance, que en siete minutos desde que pasó la fina atmósfera de Marte redujo la velocidad de 20.000 kilómetros por hora a cero.



En unas de las imágenes del video se observa la apertura del paracaídas supersónico después de que se desprendió de la cápsula que transportó el vehículo y también la caída de Perseverance produciendo una nube de polvo ya cerca de la superficie de Marte.



De los videos salen "miles" de imágenes que ya están siendo analizadas por los científicos de la NASA, que empezaron a clasificar las rocas que han visto, entre ellas livianas, perforadas, oscuras y regolito.

El cráter Jezero fue escogido por la NASA porque se cree que fue un lago en el que desembocaba un río y por lo tanto puede ser rico en microorganismos fósiles.



Durante la rueda de prensa se divulgaron también "los primeros sonidos grabados en la superficie de Marte" gracias a la incorporación en el "rover", por primera vez, de dos micrófonos.



En el primer segmento se escucha el vehículo descendiendo y el fuerte ruido del viento, y en el segundo algo de viento, pero principalmente un silencioso Marte.



Además de las nuevas interpretaciones sobre la superficie marciana, las imágenes derivadas del video, especialmente las del aterrizaje, servirán para el análisis durante "años y años" de estas peligrosas maniobras de aterrizaje.



Allen Chen, líder de entrada, descenso y aterrizaje de Perseverance, dijo que aunque se "comportó como era lo esperado", observaron algunos detalles que se deben analizar y mejorar, uno relacionado con el paracaídas.

