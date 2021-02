ONG llaman al Ejército a apegarse a la Constitución

El Consorcio por la Transparencia y Lucha Contra al Corrupción llamó este viernes al Ejército de El Salvador a mantener sus acciones, durante los comicios del domingo, apegadas a la Constitución.

"La Fuerza Armada debe mantener sus acciones dentro del marco constitucional", señaló en un comunicado el Consorcio, que integran 5 organizaciones sociales.

En la misiva también se pidió a la Policía Nacional Civil (PNC) "garantizar la seguridad de todas las personas en estas elecciones" y, junto al cuerpo castrense, cumplir "el mandato de ser apolíticos".

El Consorcio pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) "velar por el cumplimiento estricto de la ley".

"A las fuerzas políticas en contienda y a la ciudadanía en general les pedimos respetar con civismo la voluntad de los salvadoreños expresada en las urnas, evitando discursos de confrontación y odio", sostuvo.

Señaló que "la transparencia es un elemento fundamental y una obligación" que tiene el Tribunal Supremo Electoral (TSE), partidos políticos, candidatos y observadores nacionales e internacionales.

"Todos los actores deben actuar con eficiencia, con ética, con integridad y ejercer su rol de manera objetiva para adecuar sus conductas a la Constitución y a la ley", subrayó el conjunto de organizaciones.

El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, recalcó este viernes que en las elecciones legislativas y municipales del próximo domingo "no habrá fraude" y que "no hay posibilidades de que se dé".

Antes y durante la campaña electoral, que concluyó ayer jueves, el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), ha utilizado la figura del "fraude" para llamar a sus votantes con el lema de "voto masivo mata fraude".

"No habrá fraude (...), no hay posibilidades de que se dé un fraude. Podrán haber retrasos e inconvenientes, como han existido en todos los eventos electorales, pero fraude no habrá", subrayó el fiscal en una entrevista televisiva.

Más de 5,3 millones de salvadoreños están convocados para elegir a 84 diputados de la Asamblea Legislativa, 282 consejos municipales y 20 miembros del Parlamento Centroamericano.