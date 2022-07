Pantalla gigante le cae a un grupo en Hong Kong; uno está grave

Al menos dos integrantes de la agrupación Mirror, popular banda de chicos, resultaron heridos hoy jueves por la noche en Hong Kong, esto después de ser golpeados por una pantalla gigante que se desplomó.

A través de las redes sociales han circulado videos del momento del incidente, mientras los bailarines vestidos de blanco actuaban en el escenario del Hong Kong Coliseum.

Los bailarines fueron trasladados al hospital mientras estaban conscientes, informaron oficiales a los medios locales

Por su parte, el Hospital Queen Elizabeth de la ciudad dijo que uno de ellos tiene una lesión en el cuello y estaba en estado grave, mientras que otro se mantiene estable después de una lesión en la cabeza.

Al parecer el lugar ya había sido reportado por tener muchas fallas, incluso más de 10 mil personas firmaron una petición a los organizadores de cuidar mejor a sus artistas para que no se hiciera en este lugar.

El el año pasado, Mirror se convirtió en el grupo de pop cantonés más popular y se le atribuye la revitalización de la escena musical local de Hong Kong.

Incluso, el martes por la noche, un miembro de Mirror, Frankie Chan, cayó a un metro del borde del escenario, aunque luego dijo en las redes sociales que solo se lastimó el brazo izquierdo, según el South China Morning Post.

En otros clips del concierto filmados por fanáticos, mostraron pasillos tambaleándose bajo el peso de los artistas y algunas estrellas bailando mal en el espacio con poca luz.

Las fotos y videos mostraban a la policía, los paramédicos y el equipo de producción en el escenario.

