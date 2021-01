Papa Francisco recibirá la vacuna contra la Covid19 la próxima semana

El papa Francisco anunció que recibirá la vacuna contra el COVID19 “la semana que viene”, esto luego de dar una entrevista a un medio italiano hace unas horas.

LEE TAMBIÉN: Incendio deja siete muertos y cuatro heridos en ciudad colombiana de Cúcuta

Publicidad

Franciso afirmó que “la semana que viene empezaremos a hacerlo". "Ya tengo mi cita. Hay que hacerlo hay un negacionismo suicida que no consigo explicar”.

“Creo que desde el punto de vista ético todo el mundo debe vacunarse, porque no solamente pones en peligro tu salud, tu vida, sino también las de los otros. Cuando yo era chico, me acuerdo de la epidemia de la poliomelitis, a causa de la cual muchos niños quedaron paralizados y todo el mundo esperaba ansiosamente una vacuna", afirmó.

"Luego crecimos a la sombra de las vacunas, contra el sarampión, contra esto, contra aquello... vacunas que se daban a los niños. No sé por qué algunos dicen ‘no, la vacuna es peligrosa’ pero si los médicos la presentan como algo que puede ser bueno, que no presenta riesgos particulares, por qué no hacerlo”, resaltó.

El pasado 11 de diciembre, el nuevo director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Andrea Arcangeli, anunció que la campaña de vacunación contra el COVID-19 comenzaría en los primeros meses de 2021.

Este tema fue confirmado horas antes de que el médico personal del papa Francisco, Fabrizzio Socorsi, falleciera por complicaciones debidas al Covid-19, informan los medios vaticanos.

Soccorsi, de 78 años, estaba ingresado en el hospital Gemelli por una patología oncológica y había sido elegido como médico personal por Francisco en 2015, cuando era consultor de la Dirección de Sanidad e Higiene del Vaticano y director emérito de Hepatología del Hospital San Camilo de Roma.