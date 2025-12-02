Petro desafía a Trump y ordena "restablecer el servicio aéreo" con Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desafió ayer la advertencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que el espacio aéreo venezolano permanecerá cerrado, y ordenó "restablecer el servicio aéreo civil" con Venezuela, aunque dos aerolíneas colombianas no han dejado de volar a ese país.

"EEUU no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo. Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Es hora de diálogos no de barbarie", expresó Petro en X.

El sábado pasado, Trump dijo en la red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado "en su totalidad", en medio de la tensión creciente entre Washington y Caracas y el gran despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Sin embargo, por el momento, las aerolíneas colombianas Wingo y Satena, la panameña Copa Airlines y la Boliviana de Aviación, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en Venezuela.

Todo esto ocurre luego de que el pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. instara a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

Por esa razón, cinco días después, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) revocaron la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, decisión que afectó a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos.

En ese sentido, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia señaló hoy en un comunicado que el espacio aéreo venezolano "permanece plenamente abierto y operativo, sin restricciones que afecten la navegación aérea civil".

"En las últimas horas se han conocido pronunciamientos emitidos por un tercer Estado que no posee injerencia ni competencia soberana sobre el espacio aéreo venezolano, haciendo afirmaciones que no han sido coordinadas con la autoridad aeronáutica de este país. Este tipo de declaraciones, que están ajenas al marco normativo internacional, carecen de validez operativa y generan confusión en el sistema de aviación civil", agregó la información.