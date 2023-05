Petro exige a fiscal que le responda como su "jefe administrativo"

"El jefe del Estado está demandado esa información, no insultos de alguien del cual no soy sino jefe administrativo y no más, pero que merece que se le responda al jefe del Estado", dijo en declaraciones a la prensa tras recibir la medalla de la Universidad de Salamanca.

Gobierno Por: España / EFE - Viernes 05 de mayo de 2023 02:45 PM