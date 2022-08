Policía que mató 3 jóvenes a quemarropa en Colombia estuvo en Panamá

El coronel Benjamín Núñez, que fue señalado por tres patrulleros de haber asesinado a tres jóvenes del corregimiento de Chocó, en zona rural de Sincelejo, Sucre, para presentarlos como miembros del ´Clan del Golfo’, habría salido del país con rumbo a Panamá, según lo reveló el periódico El Tiempo.

Algunas fuentes le confirmaron al medio mencionado que el coronel no tenía ningún impedimento para abordar el avión y que decidió viajar justo un día antes de ser retirado de la Policía. De hecho, la Fiscalía General de la Nación no ha tomado ninguna decisión con respecto a él, a pesar de que el testimonio de los patrulleros lo implicarían de manera directa en los crímenes.

Publicidad

Al menos dos uniformados habrían identificado al coronel cuando se bajó de la camioneta en la que los tres jóvenes fueron llevados hacia un paraje en donde les dieron un tiro de gracias luego de haber sido detenidos.

La información oficial que tiene la Policía es que Núñez informó que aquellos jóvenes “murieron en combate”, pero cuándo empezó a aparecer evidencia y testimonios en su contra, no se volvió a saber nada más de él. De hecho, no se sabía nada de su paradero desde el pasado viernes 12 de agosto. Pero, según reveló El Tiempo, el coronel habría tomado su vuelo hacia Panamá desde Cartagena el pasado 4 de agosto, en donde estuvo hasta el sábado 6 de agosto, cuando salió rumbo a México.

El senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, dijo tener declaraciones bajo juramento en las que un grupo de patrulleros aseguran que fueron testigos del asesinato de Carlos Ibáñez Mercado, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz Monterroza. Según Flórez, el coronel ordenó que la camioneta en la que transportaban a los jóvenes tomara un desvío para llegar a zona semirural, donde fueron asesinados.

“Cuando veníamos por una parte del camino, el señor coronel le dio el primer disparo a uno de los sujetos que estaba herido. Al momento quedamos atónitos, no sabíamos qué hacer ni qué decir”, dijo uno de los patrulleros que afirmaron ser testigos del crimen.

Asimismo, los agentes que también fueron testigos de lo ocurrido manifestaron que los jóvenes asesinados en ningún momento atacaron al uniformado que les disparó y que, al contario, los había acribillado cuando estaban heridos en la parte trasera de una camioneta de la Policía. Por otro lado, el agente que señaló al coronel de ser el autor de los crímenes dijo que no declaró antes por miedo a desquites en su contra.

Las razones por las que Núñez habría asesinado a los tres jóvenes

En su testimonio, el patrullero —que no declaró en uniforme, sino vestido de civil— fue interrogado por los motivos que llevaron al coronel a matar a los tres adolescentes que, al momento de sus aprehensiones, se encontraban en una carrera de motos.

El compareciente dijo que “en el momento en que él le dispara al primero, no sé por qué lo hizo, si sería rabia, si se dejó llevar por el momento, pero él simplemente le disparó y ya”. Explayó que a los otros dos retenidos les disparó a sangre fría y que en la parte de adelante “iba mi subteniente Camila”, refiriéndose a María Camila Buriticá Valencia, integrante del grupo de uniformados que fueron apartados de sus cargos el pasado 3 de agosto por su vínculo en este triple ‘falso positivo’.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

El policía declaró que escuchó al menos siete impactos de bala que fueron recibidos por los jóvenes que, en esa misma patrulla donde ocurrieron los hechos, fueron trasladados a un centro médico donde murieron a los pocos minutos.



En Panamá, la Dirección Nacional de Migración de Panamá, no ha recibido ningún tipo de alerta o solicitud formal por parte de las autoridades colombianas.

Contenido Premium: 0